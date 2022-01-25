رشة على شعرك من هذا المكون لتطويل شعرك وزيادة كثافته وتنعميه

رشة واحدة على الشعر من هذه الوصفة الفعالة وسوف تحصلين على شعر ناعم وكثير، وكذلك سوف تلاحظين الزيادة في الطول، وعلى الرغم من اختلاف مشاكل الشعر إلا أنه عندما يتم الاعتناء بفروة الرأس والمحافظة على نظافتها والحرص على التغذية السليمة، سوف تحصلين على أفضل نتيجة للشعر وهذا ما ترغب في الحصول عليه كل فتاة وسيدة تحلم بتتويج رأسها بشعر صحي.

وصفة لتنعيم الشعر وتطويله

تعتبر الوصفات الطبيعية أفضل ما يمكن تقديمة لشعرك، وهذه الوصفات جميعها سهلة في التحضير والاستخدام ومنها:

غسيل الشعر جيداً مع ماسك صنفرة لفروة الرأس من وقت لآخر لتنظيفها، ويمكن استخدم ماسك السكر والقهوة.

استخدام خلطة من الزيوت لعمل حمام زيت للشعر وذلك عن طريق خلط زيت( الزيتون، السمسم، اللوز الحلو، الجرجير، الجوجوبا، الارجان، وأخيراً زيت جنين القمح)، وعمل ماسك يظل على الشعر لمدة ساعتين، ثم يغسل بالماء.

عمل بخاخ الشعر ويتم تجديدة بشكل يومي عن طريق، غلي كوب من الماء مع ورق شجر الزيتون وملعقة من عشبة الروز ماري، وبه بها أطراف الشعر.

أفضل وصفة لشعر صحي

توجد وصفة تمنحك شعر صحي لأنها تحتوي على أفضل المغذيات بالإضافة إلى عامل التطهير لفروة الرأس وهي وصفة البصل والعسل وزيت الزيتون والزبادي، وتمنحك هذه الوصفة شعر صحي، حيث يتم خلط عصير بصلة ميسورة مع ملعقة كبيرة من عسل النحل ومثلها من الزبادي وزيت الزيتون، ويتم خلطهم وتركهم على شعر نظيف لمدة لا تقل عن نص ساعة، وبعد ذلك يغسل جيداً للتخلص من بقايا الماسك على الشعر، باستخدام الشامبو المناسب مع نوع شعرك، باستخدام ماء فاتر، ويفضل البعد عن الماء الساخن في غسل الشعر.

على الجانب الآخر هناك العديد من الأطعمة التي تعمل على زيادة كثافة الشعر، ويتم استخدامها كعلاجات منزلية أيضاً عن طريق زيوتها، مثل الجرجير، الذي يعد مكون أساسي للحصول على أفضل نتيجة خلال وقت قياسي قصير، بالإضافة إلى زيت الزيتون الذي يعد واحداً من الزيوت التجميلية للعناية بكل من الشعر والبشرة على حد سواء، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مثل السبانخ، الباذنجان، والمكسرات بمختلف أنواعها.