ب 7 جنية فقط بديل الكريم شانتيه بمكونين اتنين موجودين في كل بيت هتعملي كيلو شانتيه جامد

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عمر شويل - جدة يعتبر الكريم شانتيه من أنواع الكريمة الرائعة التي تضيف مذاق رائع لجميع انواع الحلويات سواء الشرقية أو الغريبة كما أنها من أفضل الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص حيث يطلق عليها اسم الكريمة اللباني وكذلك يوجد منها العديد من الأنواع المختلفة التي تتمثل في البودرة أو السائلة التي لا نعرف مصدرها لذلك يفضل إعدادها في المنزل فهي لا تحتاج إلي أكثر من الوقت والمجهود كما أن الوصفة سهلة ويمكن تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جدا ومتوفرة داخل المنزل وهنا في هذا المقال سوف نتعرف علي طريقة عمل الكريم شانتيه كوب من الحليب بنفس طعم المحلات بابسط المكونات المتاحة داخل المنزل.

مكونات تحضير كريم شانتيه البودرة

تحتوي الوصفة على مكونات سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة في المنزل وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي:

كوب من الحليب الطازج

٣ ملاعق من السكر

٣ ملاعق من السكر ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودرة

طريقة تحضير تحضير كريمة شانتيه في المنزل

تعتمد الوصفة على الحليب الطازج فقط الحصول على كريم شانتيه ذات طعم مميز ورائع وتتمثل هذه الطريقة في الآتي:

نحضر إناء كبير ونضع فيه كافة المكونات التي تتضمن الحليب والسكر والفانيليا والجيلاتين ثم نقوم بخلط المكونات جيدا حتي يمتزج الخليط .

نضع إناء على النار ثم نضيف إليه الحليب ونتركه حتى يغلي الخليط ثم نترك الخليط يبرد دقائق معدودة

يصب خليط اللبن في الخلاط الكهربائي مع إضافة الجيلاتين ويضرب الخليط جيدا حتي يصبح القوام كريمي متماسك.

يمكن إضافة الكثير من النكهات المختلفة التي تشمل علي الفراولة أو المانجو

ينصح بوضع الخليط في علبة نظيفة للاحتفاظ به في حين إستخدامه في وقت لاحق ولابد أن تحتفظ في الثلاجة والفريزر.

طريقة عمل كريمة شانتيه بالزبدة

هي من الوصفات المميزة التي تمنح الحلويات مذاق خاص ومميز كما أنها من الأكلات المفضلة لدى العديد من الأشخاص خصوصا الأطفال وتتمثل في مكونات الوصفة في الآتي:

مكونات تحضير الكريمة شانتيه بالزبدة

ربع كيلو من الزبدة

2 ملعقة كبيرة من السكر المطحون

3 ملاعق من الحليب

رشة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل الكريم شانتيه بالزبدة

تتضمن المكونات العديد من الخطوات التي يجب مراعاتها قبل إعداد الوصفة لضمان نجاح الوصفة وهذه الخطوات هي:

نخلط الزبدة جيدا من خلال استخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي متماسك القوام

نقوم بإضافة الحليب بشكل تدريجي مع السكر والفانيليا ثم نقوم بالضرب المستمر حتى تمتزج المكونات ويصبح خليط سميك وتصبح الكريمة جاهزة للاستخدام المنزلي.

دائما تحتاج ربه المنزل لعمل الحلويات إلى الكريم شانتيه لتزينها بشكل رائع وتقوم بشرائه من الخارج بدلا من عمله في المنزل ولكن يمكن عمل الكريم شانتيه بكوب حليب ف والحصول علىكربظ شانتيه مثل الحلواني بسهوله في المنزل وقد ذكرنا لكم متابعين موقع ثقغني في هذا المقال افضل الطرق المستخدمه للحصول على كريم شانتيه جامد بسهولة في المنزل