نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا يجب التوقف فورا عن التبول أثناء الاستحمام اقلعوا فورا عن هذه العادة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تؤكد الكثير من الأبحاث أن المياه الجارية لها تأثيرات عند الشعور متبول حيث تؤدي إلى استجابة مشروطة عكسية، وذلك بسبب التشابه بين الضوضاء التي يحدثها المرء عند التبول والضوضاء عند استخدام المياه الجارية وهذا يربطهم ارتباط نفسي مع الفعل.

كما تفيد نظرية أن صوت الماء الجاري يعمل على تواصل الدماغ مع العضلة العاصرة، التي تسمى الحلقة العضلية والتي تعمل على تدفق البول من خلال مجرى البول وتجعله مفتوحاً لخروج البول.

رأي الأطباء في التبول أثناء الاستحمام

وأوضحت الطبيبة إليسا جيفري أن هذه العادة سيئة وتعمل على التأثير على قاع الحوض وعلى اللياقة العامة أيضاً، كما أوضح طبيب آخر أن عندما يتبول الشخص في الحمام أو يفتح الدش أو الصنبور ويجلس على المرحاض تجعله هذه العادة يتبول أثناء الاستحمام،.

هذا بسبب الارتباط الموجود بين صوت الماء الجاري وبين صوت التبول وهذا يؤدي إلى حدوث الكثير من المشاكل مثل تسرب المثانة وهي عبارة عن استجابة انعكاسية ولها الكثير من التأثيرات السلبية على جسم الإنسان.

المشاكل الصحية الناتجة عن التبول أثناء الاستحمام

قد يحدث مشاكل صحية تسمى بسلس البول وهو يعبر عن خروج الماء من مجرى البول بطريقة غير مقصودة، ويؤثر هذا الأمر على الكثير من الاشخاص كما أن هذا الأمر يتبعه رغبة ملحة في التبول.

وتشير الدراسات أن النساء فوق سن ال 20 تعاني من درجة من سلس البول وهذا الأمر يرتبط بالشيخوخة أيضاً كما أن الولادة عامل خطر لهذا المرض.

والرجال تمتلك البروستاتا التي تعمل على تدعيم المثانة مما يجعل البول جيداً أثناء الوقوف فهم يعانين أيضاً من مرض التبول أثناء الاستحمام، لذلك يجب التوقف عن التبول اثناء الاستحمام لتجنب المشكلات الكبيرة التي تنتج عنه.