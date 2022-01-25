طريقة إعداد مشروب السحلب باللبن والمكسرات بمذاق رائع لا يقاوم

طريقة إعداد مشروب السحلب باللبن والمكسرات بخطوات بسيطة جداً، يعتبر هذا المشروب من المشروبات المشهورة في الشتاء كما تعد من الأنواع المفيدة لوجود ما بها من مكسرات التي تعمل على تقوية الذاكرة وتنشيطها وخاصة عند الأطفال، ولا تقتصر فائدته على المكسرات فقط بل على وجود اللبن البودرة وجوز الهند المبشور وغيرهم من المكونات الأخرى، لذلك ننصح بتحضير هذا المشروب الرائع باستمرار لأولادنا الحلوين بالإضافة إلى المشروبات الساخنة الأخرى المتنوعة، واليوم سوف نقدم لكل متابعين موقع ثقفني مكونات عمل مشروب السحلب باللبن والمكسرات وعرض طريقة تحضيره المختصرة وطريقته بدون حليب.

مكونات عمل مشروب السحلب باللبن والمكسرات

يتكون مشروب السحلب باللبن والمكسرات من مجموعة مكونات إقتصادية فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من بودرة السحلب.

٢ كوب من اللبن السائل.

جوز هند مبشور على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الماء.

مكسرات مجروشة على حسب الحاجه.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم عمل السحلب في وقت سريع وبسيط فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نضع اللبن في إناء مناسب ونضعه على نار متوسطة حتى يسخن. ثم نضيف الماء وبودرة السحلب بالتدريج ونقلب باستمرار. نضع السكر والفانيليا أيضاً ونستمر في التقليب نرفع النار قليلاً ونتركه حتى يغلي قليلاً. بعد ذلك نقوم بتقليب الخليط لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط سميكاً. نسكب الخليط في أكواب التقديم ونرش عليه المكسرات المجروشة وجوز الهند المبشور ثم نقدمه بالف هنا وشفا.

طريقة تحضير مشروب السحلب بدون حليب

تعد طريقة تحضير مشروب السحلب بدون حليب من الطرق التي يفضلها من لا يحب اللبن وهي كالتالي:-

3 ملاعق كبيرة سحلب.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة ونصف سكر.

ماء زهر ( ملعقة كبيرة ).

الطريقة