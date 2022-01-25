بسكويت الشاي السادة بأسهل طريقة والمكونات من مطبخك

بسكويت الشاي السادة من أكثر أنواع البسكويت التي يفضل تناولها جميع أفراد الأسرة في كل الأوقات مع كوب من الشاي أو الحليب، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات مختلفة لعمل البسكويت بأنواعه في المنزل بدلاً من شرائه جاهز بأسعار غالية، ويتميز بسكويت الشاي بمكوناته البسيطة التي تتوفر في المطبخ، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تأخذ الكثير من الوقت، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي السادة بمكونات من مطبخك.



مكونات بسكويت الشاي السادة



يتم تحضير بسكويت الشاي السادة بالمكونات البسيطة التالية:-

كوب من الزبدة أو السمن بحرارة الغرفة (200 جرام).

نصف كوب من الزيت (100 مللي).

كوب من السكر البودرة (130 جرام).

4 أكواب من الدقيق الفاخر (500 جرام).

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة (20 جرام).

بيضة بحرارة الغرفة.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

طريقة تحضير بسكويت الشاي سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-