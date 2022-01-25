نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت الشاي السادة بأسهل طريقة والمكونات من مطبخك في المقال التالي
عمر شويل - جدة بسكويت الشاي السادة بأسهل طريقة والمكونات من مطبخك - ثقفني
بسكويت الشاي السادة من أكثر أنواع البسكويت التي يفضل تناولها جميع أفراد الأسرة في كل الأوقات مع كوب من الشاي أو الحليب، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات مختلفة لعمل البسكويت بأنواعه في المنزل بدلاً من شرائه جاهز بأسعار غالية، ويتميز بسكويت الشاي بمكوناته البسيطة التي تتوفر في المطبخ، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تأخذ الكثير من الوقت، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي السادة بمكونات من مطبخك.
مكونات بسكويت الشاي السادة
بسكويت الشاي السادة من أكثر أنواع البسكويت التي يفضل تناولها جميع أفراد الأسرة في كل الأوقات مع كوب من الشاي أو الحليب، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات مختلفة لعمل البسكويت بأنواعه في المنزل بدلاً من شرائه جاهز بأسعار غالية، ويتميز بسكويت الشاي بمكوناته البسيطة التي تتوفر في المطبخ، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تأخذ الكثير من الوقت، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل بسكويت الشاي السادة بمكونات من مطبخك.
مكونات بسكويت الشاي السادة
يتم تحضير بسكويت الشاي السادة بالمكونات البسيطة التالية:-
- كوب من الزبدة أو السمن بحرارة الغرفة (200 جرام).
- نصف كوب من الزيت (100 مللي).
- كوب من السكر البودرة (130 جرام).
- 4 أكواب من الدقيق الفاخر (500 جرام).
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة (20 جرام).
- بيضة بحرارة الغرفة.
لدهن الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
طريقة تحضير بسكويت الشاي سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-
- في إناء عميق نضع كوب من الزبدة بحرارة الغرفة وكوب من السكر البودرة ونخفق بالمضرب الكهربي على سرعة عالية لنحصل على قوام كريمي، ثم نضيف البيضة وملعقة صغيرة من الفانيليا ونخفق لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بإضافة ملعقتين كبار من الحليب البودرة ونصف كوب من الزيت ونخفق جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.
- ثم نضيف 4 أكواب من الدقيق المضاف إليه ملعقة صغيرة من البيكنج بودر بالتدريج ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تغطي العجينة وتترك في الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل التشكيل إذا كان الجو حار وإذا كان بارد نشكلها مباشرةً.
- نفرد العجينة بسمك نصف سم ونقطعها دوائر ثم نضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت وتدهن بخليط صفار البيض والفانيليا.
- ثم يخبز البسكويت في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج.
- نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم مع الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ