الطريقة السحرية لتحويل اللبن السائل لبن بودرة في دقائق بسهولة مش هتشتريه من برة تاني

الحليب البودرة من المكونات التي يتم استخدامها في إعداد الحلويات والمشروبات المثلجات اللذيذة وخصوصا المشروبات القهوة ‏لكن دائما نسمع أن هناك العديد من الأضرار التي يمكن أن تحدث بسبب حليب البودرة الذي نشتري من الأسواق لأنه يحتوي على العديد من المواد الحافظة الضارة للجسم الإنسان ويجب عدم استخدامه بكميات كبيرة وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد الحليب البودرة في المنزل وهي مكونات بسيطة و بواسطة استخدام الحليب الطازج الذي لا يحتوي على أي أضرار.

‏مكونات إعداد الحليب البودرة في المنزل بكيلو من الحليب

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طريقة إعداد الحليب البودرة ربما يكون من الصعب قليلا اعدادها في المنازل بشكل سهل لأنها تحتاج إلى بعض المعدات الكبيرة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المقدار الذي نحتاجه حتى نستطيع عدد كمية كبيرة من الحليب، الحليب البودرة يعتمد بشكل كبير على الحليب السائل فقط ‏حتى نستطيع عدد كمية كبيرة من الحليب البودرة لا نحتاج سوي لتقريبا 10 أكواب من الحليب السائل ‏يمكن من خلالها إعداد الحليب.

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إعداد الحليب البودرة من الحليب السائل

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تعتمد طريقة إعداد الحليب البودرة على وجود اسطوانات كبيرة يمكن أن نضعها تحت درجة حرارة مرتفعة حتى نستطيع من خلال ها إعداد الحليب البودرة وذلك من خلال توزيع الحليب على مكان مفتوح و تعرضها لي درجة حرارة كبيرة او للشمس حتى تجف جزيئات الحليب السائل وتتحول إلى جزيئات جافة تشبه جزيئات الحليب البودرة لا تترك جزيئات الحليب لوقت طويل بعد ذلك نقوم بجمعها داخل معدات خاصة لتجميع الحليب البودرة وتخزين حتى لا يفسد ويفضل أن نقوم بهذه الخطوات من خلال المصانع والمخازن التي يتم اعدادها خصيصا لتخزين والتعامل مع الحليب البودرة وتحويل الحليب السائل إلى حليب بودرة حتى لا يفسد الحليب ويكون عادة ‏من الصعب استخدام هذه الطريقة في المنزل، ويمكن بعد ذلك استخدام الحليب البودرة في العديد من المشروبات الذيذة والطازجة وخصوصا القهوة والشاي والكيك والحلويات.

اللبن البودرة من أكثر الأشياء التي تعطي مذاق رائع خصوصا عند اضافته إلي الوجبات الرئيسيه ويمكن عمله في المنزل ولا حاجه الي شراءه بعد اليوم فقط تحويل اللبن السائل الي لبن بودرة بطريقة سهلة وبسيطة وقد ذكرنا هذه الطريقة في المقال متابعي موقع ثقفني ويمكنك بسهوله عمل اللبن البودرة من كوب حليب بعد تطبيق هذه الخطوات الميسرة في المنزل فلا