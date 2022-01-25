تزيل الاصفرار وتسقط الجير.. مكون سحري لتبييض الأسنان مثل اللؤلؤ من أول استعمال

تزيل الاصفرار وتسقط الجير.. مكون سحري لتبييض الأسنان بالرغم من أن إصفرار الأسنان لا تسبب الشعور بأي آلام حادة إلا انه يسبب القلق والإحراج والإزعاج في حالة الذهاب إلى أي مناسبة بهذه الأسنان المصبوغة، ولهذا السبب فقد نتعرف معا على مجموعة من الوصفات المنزلية البسيطة التي تساعد في القضاء على اصفرار الأسنان بسهولة ويسر واتباع بعض العادات التي تساعد في ظهور الأسنان ناصعة كالبياض وخالية من الطبقة الصفراء التي تتواجد فيها بسهولة ويسر، حتى تتمتعي بابتسامة جميلة وجذابة للغاية وتتخلصي من الألوان التي تسيطر على أسنانك.

وصفات منزلية لتبييض الأسنان

من الممكن التخلص من اصفرار الأسنان من خلال الوصفات المنزلية التي تساعد في تبييض الأسنان والتخلص من التراكمات البنية التي تظهر عليها نتيجة تناول الوجبات المختلفة، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة قشر الموز

يستخدم قشر الموز في التخلص نهائيا من اصفرار الأسنان والتخلص من الإلتهابات التي تعاني منها اللثة.

وهذا من خلال وضع القشرة الداخلية على الأسنان والبدئ في فركها جيدا فهي تحتوي على مجموعة من المعادن الهامة منها البوتاسيوم والمغنيسيوم.

فلابد من اختيار الموز الناضج حتى يساعد في الحصول على نتيجة مرضية وأسنان قوية للغاية.

عليك أن تضع قشر الموز على الأسنان وتتركه لمدة خمس دقائق حتى يتم الاستفادة من العناصر الموجودة فيه.

صودا الخبز

من أهم المواد الفعالة في تبييض الأسنان والتخلص من الإصفرار التي تعاني منه هو.

صودا الخبز التي تساعد في إزالة الإصفرار الموجود فيها بسهولة ويسر.

حيث يتم خلط ربع ملعقة من صودا الخبز مع ملعقة من معجون الاسنان وفرك الأسنان بها .

ثم غسلها بالماء حتى يتم الحصول على أسنان بيضاء وخالية من التسوس.

ينصح باستخدام هذا الخليط مرة واحدة في الأسبوع على الأقل حتى يتم الحصول على نتائج مرضية وأسنان خالية من الطبقات الصفراء.

قشر البرتقال يقضي على اصفرار الأسنان