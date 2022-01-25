فكرة جهنمية لسلق الكرنب بدون ماء بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 وحدات بدون تعب

الكرنب نوع من أنواع الخضار الورقي المميز والذي من الممكن أن يدخل في عمل أفضل أنواع من المحشي المشكل والذي يفضل تناوله الكثير من الناس من محبي تناول أنواع المحاشي المختلفة وبالأخص محشي من ورق الكرنب، وإليكم عبر الآتي من تلك الفقرات أهم المعلومات عن طريقة ممتازة من الممكن من خلالها أن يتم عمل أنواع المحاشي الورقية المشكلة المميزة والتي يكون من السهل الحصول على الورق لها مسلوق ومن دون استعمل ماء وإليكم أفضل تلك الطرق والتي تعتبر من بين الطرق المنجزة لعمل أفضل نوع من المحاشي، وفيما يأتي أهم طرق السلق لورق الكرنب من دون الماء.

سلق الكرنب بدون ماء

من أفضل الطرق التي من خلالها تستطيع كل ربة بيت أن تقوم بالتحضير لوصفة من الكرنب المسلوق الجاهز للحشو واللف السريع حيث تعد تلك الطريقة البسيطة في التحضير للورق من بين أبرز وأسهل الطرق التي من خلالها يكون من السهل على مختلف مفضلي المحاشي وعملها في البيت أن يقوموا بإنجاز خطة السلق وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال ما يلي توضيح لخطوات بسيطة تستطيعين بها تقطيع وسلق الكرنب في أقل وقت ممكن ومن دون أن نحتاج إلى استعمال أي كمية من الماء.

طريقة تقطيع الكرنب بكل سهولة

الطريقة تتلخص في خطوات بسيطة نذكرها فيما يلي:

عليك القيام باستعمال الكرنب المتوفر لديك وقومي بإزالة أي ورق داكن متواجد على الكرنبة من الخارج.

أزيلي الرأس تماما من الكرنبة ومن ثم يتم وضع الكرنبة على الفلانشة لبدء تقطيعها.

تقطيع الورق يكون في شكل خطوط بالطول والعرض لعمل كمية من الخضار الورقي.

بدأ استعمال الورق وسلقه للحصول على أفضل نتيجة لورق مسلوق وجاهز للاستعمال.

خطوات سلق الكرنب بدون الماء

الطريقة بسيطة تعتمد على الميكرو ويف ومن خلال الآتي نوضح أهم الخطوات:

الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال كيس من الأكياس الحرارية.

الورق الذي تم تقطيعه نقوم بتعبئته بكيس حراري.

الخطوة التالية هو أن يتم وضع الكيس بالميكرو ويف.