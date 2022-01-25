طريقة عمل بسكويت اليانسون في 10 دقائق بدون عجن ولا مجهود والطعم زي الجاهز وأحلي

يعتبر بسكويت اليانسون من أفضل أنواع البسكويت والتي يفضله الكبار والصغار، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلف أطلاقًا، فيمكن تحضيره في وقت قصير وبمكونات متوفرة في كل منزل، كما أنه يحتوي على العديد من القيم الغذائية فهو يحتوي على البيض الغني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين دال، كما أن اليانسون يعزز صحة الجهاز الهضمي ويعمل كمهدئ للأعصاب، فنقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة تحضير بسكويت اليانسون اللذيذ.

مكونات بسكويت اليانسون

2 كوب دقيق.

4 حبات من البيض.

½ كوب زيت نباتي.

1 كوب إلا ربع سكر بودرة.

1 ملعقة كبيرة يانسون.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير بسكويت اليانسون في المنزل