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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت اليانسون في 10 دقائق بدون عجن ولا مجهود والطعم زي الجاهز وأحلي - ثقفني
يعتبر بسكويت اليانسون من أفضل أنواع البسكويت والتي يفضله الكبار والصغار، كما أن طريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة وغير مكلف أطلاقًا، فيمكن تحضيره في وقت قصير وبمكونات متوفرة في كل منزل، كما أنه يحتوي على العديد من القيم الغذائية فهو يحتوي على البيض الغني بالبروتين والكالسيوم وفيتامين دال، كما أن اليانسون يعزز صحة الجهاز الهضمي ويعمل كمهدئ للأعصاب، فنقدم لكِ سيدتي خطوة بخطوة طريقة تحضير بسكويت اليانسون اللذيذ.
مكونات بسكويت اليانسون
- 2 كوب دقيق.
- 4 حبات من البيض.
- ½ كوب زيت نباتي.
- 1 كوب إلا ربع سكر بودرة.
- 1 ملعقة كبيرة يانسون.
- ¼ ملعقة صغيرة من الملح.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة تحضير بسكويت اليانسون في المنزل
- حيث أنه في البداية لا بد أن نحضر بولة عميق ونقوم بمزج كلًا من الدقيق والملح والبكينج بودر.
- كما أنه نحتاج أن نحضر المضرب الكهربائي ونحضر حبات البيض والفانيليا ونقوم بخفقهم مع بعضهم البعض ثم نضيف السكر والزيت ونستمر في الخفق.
- نضيف خليط الدقيق والملح والبكينج البودر إلى خليط البيض ثم نضيف ملعقة اليانسون ونقلب بالملعقة حتى يتجانس الخليط مع بعضه.
- نحضر صينية مدهونة بالسمنة ونقوم بوضع عجينة البسكويت في الصينية.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة تلت ساعة حتى يأخذ البسكويت اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتقطيع البسكويت شرائح بالطول وشرائح بالعرض ثم ندخل الصينية الفرن مرة أخرى ونشعل الشواية لمدة عشر دقائق.
- نخرج الصينية ونتركه حتى تبرد تمامًا ونقدمه مع الحليب للأطفال أو مع الشاي.
يمكن تخزين البسكويت في علب محكمة الغلق لمدة أسابيع، كما يمكن تشكيل البسكويت في الصينية قبل إدخاله الفرن كما نفضل وبالهنا والشفا.
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