عمل الحليب المكثف في المنزل بكل بسهولة ومكونات بسيطة وأحلى من الجاهز

عمل الحليب المكثف في المنزل بأكثر من طريقة حيث أنه من الوصفات البسيطة والغير معقدة كما يعتقد بعض الناس، حيث يعتمد الطهاة وربات المنازل على الحليب المكثف بشكل أساسي في تحضير الكثير من أنواع الحلويات المختلفة، فهو يستخدم في تصنيع الأيس كريم اللذيذ بمختلف ألوانه وأنواعه، وأكثر ما يعيب الحليب المكثف هو أنه غالي الثمن، ولهذا فإننا سنقوم في هذا المقال بتوضيح طريقة تحضيره بكل سهولة في المنزل، ولكن لابد من الالتزام بالمقادير وخطوات التحضير من أجل نجاح الوصفة.

عمل الحليب المكثف في المنزل بأكثر من طريقة

تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق البسيطة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على حليب ذات قوام مضبوط، حيث يتم تحضيره كالتالي:

المكونات

3 كوب حليب كامل الدسم.

كوب من السكر البودرة.

طريقة التحضير

في إناء على النار نضع الحليب والسكر معا، ونتركهم حتى يذوب السكر تماما. يتم تركهم حتى يغلوا معا لمدة 40 دقيقة. بعد ذلك نقوم بإزالة الرغوة التي تحدث أثناء الغليان بالملعقة. لا يفضل التقليب نهائي أثناء وضع السكر مع الحليب. ثم نترك الخليط حتى يبرد. ثم نقوم بتعبئة الحليب في برطمانات زجاجية لوقت الاستخدام. هذا الحليب يمكن تخزينه لمدة 8 أشهر.

الحليب المكثف المنزلي

تعد هذه الطريقة من أهم الطرق التي يمكن اتباعها للحصول على حليب مكثف منزلي بكل سهولة، حيث أن ربات المنازل لا تستغني عنه أبدا في المطبخ، فهو يدخل في الكثير من وصفات الطهي الخاصة بالحلويات، كما أنه يستخدم في تزيين التورتة والمعجنات والكيك، حيث يتم تحضيره كالتالي:

المكونات

كوب ونصف من السكر الأبيض المطحون.

كوب ونصف من الحليب البودر.

ملعقتين من الزبدة.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير