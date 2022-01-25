طرق بسيطة وسهلة لعلاج مشكلة الإمساك إلي الأبد

يشغل بال الكثير كيفية معالجة الإمساك وخاصة مرضي القولون ولا يخفي خطورة الإمساك من حيث إمكانية الإصابة بالبواسير وعادة ما يكون سبب الإمساك الشديد العادات الغذائية اليومية الخاطئة والتي تتسبب أيضا في اضطرابات المعدة والقولون لذلك نوضح هنا بعض المشروبات الطبيعية التي يمكنها حل مشكلة الإمساك بكل سهولة وأسباب تحجر البراز في القولون وكيفية تنظيف القولون من الفضلات وأهمية نظافة القولون .

أسباب تحجر البراز في القولون

الإصابة بالإمساك المستمر .

قلة الحركة .

الاستخدام المفرط للمسهلات أو الملينات .

حدوث خلل في عضلات المعدة .

طرق تنظيف القولون من البراز المتحجر

ممارسة الرياضة والحركة والتنقل .

إتباع نظام غذائي غني بالألياف .

شرب كميات يومية كافية من الماء .

استخدام الحمام عند الحاجة دون تأجيل .

تناول التفاح لأنه غني بالألياف وبه كمية كبيرة من الماء .

الحرص علي تناول كوب من الزبادي في وجبة العشاء .

تناول الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير .

الابتعاد عن المشروبات الغازية .

تناول العصائر الطبيعية .

الإكثار من السوائل الدافئة .

تجنب تناول الوجبات الخارجية السريعة .

تجنب الأطعمة الدسمة .

أهمية تنظيف القولون

التخلص من المواد الضارة والسامة مما يكسب الجسم الطاقة والحيوية .

تقوية جهاز المناعة .

التخلص من الوزن الزائد ( السمنة ) .

الحماية من الإصابة بكل من سرطان القولون والمستقيم .

مشروبات وأعشاب لعلاج الإمساك

هناك بعض الأعراض التي تدل علي الإمساك ومنها اضطراب حركة الأمعاء وفقد القدرة علي التبرز بصورة طبيعية ويمكن علاج الإمساك بالحرص علي تناول أي من المشروبات الأتية