نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النسيان و أسبابه وكيفيه علاجه و زيادة الانتباه و التركيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة النسيان ظاهرة أصبح يعاني منها الجميع اليوم من مختلف الأعمار، سواء كان صغيرا أم كبيرا فإذا كان في السابق يرمز إلى الكبر في السن، فإنه اليوم حدث عادي لا يرتبط بالمرحلة العمرية التي يمر بها الشخص المصاب، وهو عبارة عن وجود حالة من فقدان أي معلومة يتم تخزينها في الذاكرة وحدوث معاناة عند القيام باسترجاعها، وأحيانا تكون تلك الحالة تدريجية أو فجائية ، ولكن بشكل أساسي فهي السبب الرئيسي في وقوع بعض المشاكل خلال الحياة اليومية، وقد كشفت الدراسات العلمية بأنه هناك علاقة طردية بين النسيان و العمر، فكلما تقدم الإنسان في العمر نجد أن حالة النسيان لديه قد ارتفعت بالتالي، بل و تضعف قدرة الشخص في الحفاظ على أي معلومة مكتسبة، واليوم نناقش معا من خلال المقال التالي أساب النسيان و كيفيه علاجه و زيادة الانتباه و التركيز.

النسيان و أسبابه وكيفيه علاجه و زيادة الانتباه و التركيز

شاركت إحدى الدراسات الصينية التي أجريت حول النسيان في عام 2016، أن عملية النسيان تزداد مع مرور الشخص بحالة الاكتئاب، أي أن الحالة النفسية للشخص مؤثرة بشكل أساسي بالإضافة الى أن هناك عدد من الأسباب الأخرى التي تساهم في حدوث الحالة و زيادتها ، ومنها على سبيل المثال:

تناول بعض الأدوية، ومنها : مضادات الاكتئاب، أدوية حرقة المعدة، أدوية سلس البول، بعض مضادات الهيستامين، أدوية السرطان.

الإفراط في شرب الكحوليات

الحالة النفسية للشخص : فالشعور بالحزن، وجود فقدان الدافع للقيام بأي شيء، وفقد الشعور بالاستمتاع عند القيام بالأمور المفضلة، ثنائي القطب، والانفصام.

حدوث اضطرابات في النوم

نقص فيتامين ب12

تشنجات بسبب مرض .

أورام في الدماغ

نقص الأكسجين في الدماغ.

تعرض الشخص لصدمة في الرأس.

مشكلات الغدة الدرقية.

أمراض مختلفة في الجهاز العصبي، مثل: مرض باركنسون

انخفاض أو ارتفاع سكر الدم.

التهاب الدماغ

الورم العصبي الليفي.

كيفية علاج النسيان والتخلص من عدم التركيز

من الأشياء السارة أنه يمكن وقف حالة النسيان بعلاجها و التخلص منها و زيادة التركيز، وذلك

عبر عدة طرق مضمونة و مجربة ، يمكن للطلاب أن يستفيدوا منها جيدا و خاصة في أيام

الامتحانات، نذكر منها على سبيل المثال :

تحديد أوقات ثابتة للاستذكار: فقد ثبت أن الطلاب الذين يقومون بالدراسة في أوقات ثابتة

وبشكل منتظم يستطيعون تذكر موادهم بصورة أفضل من أولئك الذين يدرسون بشكل عشوائي.

استخدام ألعاب الدماغ ، مثل: الكلمات المتقاطعة، أو الشطرنج، أو الرسم أو عزف الموسيقي، والأفضل تعلم لغة جديدة خاصة وانها تحمي من فقدان الذاكرة.

الحرص على النوم بصورة كافية، وأن تكون ساعات النوم تتراوح فيما بين سبع إلى تسع ساعات في الليلة .

تناول الشوكولاتة الداكنة ، حيث تساعد مركبات الفلافونويد فيها على تعزيز وظائف المخ.

الحرص على الالتزام بتناول الطعام الغني بالفيتامينات المتنوعة ، و خاصة الأوميجا3 مثل الأسماك .

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