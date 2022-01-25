كيكة الحليب الساخن أطري واخف كيك اسفنجي بمكونات اقتصادية و سريعة

من أكثر الوصفات التي نقوم بتناولها في الصباح و المساء وبين الوجبات هي الكيك لان الكيك يتميز بأنه خفيف على المعدة سريع الهضم لذلك جميع الفئات العمرية تفصل تناوله من الكبير إلى الصغير ولذلك لا يوجد منزل لا يوجد به كي تحرص الأمهات دايمًا على تحضير الكيك في الصباح و المساء ولكن أصبح الكيكة العادية التقليدية غير محببة وشهية للاولاد لهذا يبحث الأمهات عن طرق جديدة لتحضير الكيك ولذلك وجدنا لكم لكم كيكة الحليب الساخن هذه الكيكة المغذية و الطرية و الخفيفة تأكدي لن تجدي أحلى ولا ألذ من هذه الكيكة الاسفنجية.

مقادير كيكة الحليب الساخن

مكونات كيكة الساخنة بسيطة جدًا ومغذية لأنها تتكون من الحليب والبيض، مكونات هي:

2 كوب من الدقيق.

3\4 كوب من السكر البودر.

1\4 كوب من الزيت النباتي.

1\2 كوب من الحليب.

2 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

باكيت من الفانيليا.

رشة من الملح.

طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن

من اسهل الكيكات التي يمكن أن تحضيرها بخطوات بسيطة جدًا وطريقة التحضير هي: