نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الحليب الساخن أطري واخف كيك اسفنجي بمكونات اقتصادية و سريعة في المقال التالي
من أكثر الوصفات التي نقوم بتناولها في الصباح و المساء وبين الوجبات هي الكيك لان الكيك يتميز بأنه خفيف على المعدة سريع الهضم لذلك جميع الفئات العمرية تفصل تناوله من الكبير إلى الصغير ولذلك لا يوجد منزل لا يوجد به كي تحرص الأمهات دايمًا على تحضير الكيك في الصباح و المساء ولكن أصبح الكيكة العادية التقليدية غير محببة وشهية للاولاد لهذا يبحث الأمهات عن طرق جديدة لتحضير الكيك ولذلك وجدنا لكم لكم كيكة الحليب الساخن هذه الكيكة المغذية و الطرية و الخفيفة تأكدي لن تجدي أحلى ولا ألذ من هذه الكيكة الاسفنجية.
مقادير كيكة الحليب الساخن
مكونات كيكة الساخنة بسيطة جدًا ومغذية لأنها تتكون من الحليب والبيض، مكونات هي:
- 2 كوب من الدقيق.
- 3\4 كوب من السكر البودر.
- 1\4 كوب من الزيت النباتي.
- 1\2 كوب من الحليب.
- 2 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- باكيت من الفانيليا.
- رشة من الملح.
طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن
من اسهل الكيكات التي يمكن أن تحضيرها بخطوات بسيطة جدًا وطريقة التحضير هي:
- أولا نقوم بنخل الدقيق و البيكنج بودر و الملح قبل الاستخدام لان هذه الخطوة تعطي للكيك هيشان وطراوة.
- بعد ذلك نقوم بوضع البيض في بولة كبيرة ونضيف عليها الفانيليا ثم نقوم بضربه بالمضرب الكهربائي جيدًا حتى يمتزجا البيض ويكون فوم.
- ثم نقوم بإضافة السكر الأبيض مع الخلط الجيد حتى يذوب السكر مع البيض.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت بالتدريج مع الخلط المستمر حتى يصبح لونها فاتح.
- بالتدريج نقوم باضافة الدقيق و رشة الملح والبيكنج بودر ونقوم بتقليبه مع خليط البيض جيدًا حتى يمتزجا ويختفي أثر الدقيق مع البيض.
- نقوم بوضع إناء على النار ونضع بداخله الحليب و الزبدة ونضعه على نار متوسطة حتى يذوب الزبدة في الحليب ويدفئ الحليب فقط.
- ثم نقوم بوضع الحليب بالتدريج على خليط الكيك ولكن مع التقليب المستمر لكي لا تتفاعل سخونة الحليب مع البيض.
- نخلط الحليب مع الكيك حتى تحصلين على قوام كريمي.
- نسخن الفرن قبل وضع قالب الكيك في الفرن.
- نقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل القالب.
- نسكب خليط كيكة الحليب الساخن في القالب ونساوي وجه الكيك.
- ندخل قالب الكيك في الفرن على رف الشبكة لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.
- نختبر الكيك بوضع خله في منتصف الكيك وإذا خرجت دون باقيا إذا الكيك تم تسويته.
- نخرج الكيك من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقطعه ونقدمه للطعام بالصحة والهنا.
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