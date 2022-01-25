طريقة عمل مسقعة الباذنجان بالفلفل الحار بمذاق شهي ولذيذ للغاية

مسقعة الباذنجان بالفلفل الحار ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها ذات مذاق رائع ولذيذ وشهي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مسقعة الباذنجان بالفلفل الحار.

مكونات مسقعة الباذنجان بالفلفل الحار

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب المنازل ومكوناتها كالتالي:

كيلو من الباذنجان المقطع.

ربع كيلو من الفلفل الرومي المقطع مربعات.

كوبين من عصير الطماطم.

بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقتين كبار من شرائح الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم وملعقة صغيرة.

ملعقة كبيرة من الكمون.

وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مسقعة الباذنجان بالفلفل الحار وطريقة تحضيرها كالتالي: