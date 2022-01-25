نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مسقعة الباذنجان بالفلفل الحار بمذاق شهي ولذيذ للغاية في المقال التالي
مسقعة الباذنجان بالفلفل الحار ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها ذات مذاق رائع ولذيذ وشهي.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مسقعة الباذنجان بالفلفل الحار.
مكونات مسقعة الباذنجان بالفلفل الحار
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب المنازل ومكوناتها كالتالي:
- كيلو من الباذنجان المقطع.
- ربع كيلو من الفلفل الرومي المقطع مربعات.
- كوبين من عصير الطماطم.
- بصلة كبيرة مبشورة.
- ملعقتين كبار من شرائح الفلفل الأخضر الحار.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم وملعقة صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل مسقعة الباذنجان بالفلفل الحار وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بوضع البصلة المبشورة في طاسة على النار مع ملعقتين من الزيت ونقلبها لمدة دقيقة.
- ثم نضيف إليها ملعقة الثوم المفروم وملعقتي الفلفل الحار ونتركهم على النار حتى يذبل البصل ويميل لونه للإصفرار.
- ثم نضيف إليهم ملعقة كبيرة من الكمون وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ونقلب البهارات مع جميع المكونات جيدا.
- ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم ونقلبه مع البصل جيدا ثم نقوم بتغطية الطاسة حتي يتم تسويته.
- ثم نقوم في أثناء ذلك بقلي الباذنجان والفلفل الرومي المقطع.
- وبعدما يتم تسوية عصير الطماطم مع البصل ويثقل قوامه نضيف إليه الباذنجان والفلفل المقلي مع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ونقلب الباذنجان مع الطماطم ونترك المسقعة تغلي على النار لفترة من الزمن حتي تتم تسويتها جيدا.
- ثم نقوم برفعها من على النار وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن استبدال الفلفل الحار بالفلفل الرومي حسب الرغبة.
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