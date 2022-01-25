نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 دقائق تعلمي سر تتبيلة كفتة كباب في المقلاة بمذاق رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتبيلة كفتة كباب في المقلاة بدون فرن تحضر في أسرع وقت ممكن، وصفات للغداء السريع أو يمكن العشاء أيضاً مناسبة جداً في العزومات تقدم مع أنواع مختلفة من الصوص المميز والبطاطس المقلية المقرمشة أو المكرونة أو الأرز أو مع الخبز وصوص الطحينة اللذيذ، فهذه الوجبة من الأكلات الشعبية الشهيرة في البلاد العربية توجد أنواع عديدة تحضر بأكثر من طريقة وتختلف أيضاً في الإضافات والتوابل مما تعطي لكل واحدة مذاقاً مختلفاً تماماً، تعد من الوصفات التي لها عشاق كثيرون وهي الأكثر شعبية ايضاً البعض يطلق عليها كفتة وآخرون كفتة كباب على أن يكون المكون الأساسي هو اللحم المفروم بالدهن، واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الكفتة بمذاق الكباب الرائع تحضر في دقائق في المقلاة بدون فرن.

مقادير تتبيلة الكفتة السريعة

كيلو لحم مفروم بالدهن أو يمكن استخدام لحم الضاني يعطي مذاقاً رائعاً ولكن حسب الرغبة.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ومصفاة من الماء.

حزمة من البقدونس المفروم بمقدار كوب.

التوابل عبارة عن ملعقة صغيرة من كل (ملح + بهارات لحمة + قرفة مطحونة + كزبرة جافة + بابريكا) رشة من جوزة الطيب حوالي نصف ملعقة صغيرة فقط.

طريقة عمل كفتة كباب في المقلاة بدون فرن

اليوم الكفتة مختلفة في شكلها المعتاد تحضر بشكل دائري وليس أصابع، ولكن كما تحبون ايضاً يمكنكم التنوع في الطعام حسب ما تشاؤون.

ضعي اللحم المفروم في وعاء عميق ثم عليه البصل المصفى بدون المية.

تضاف بقية التوابل وتخلط جيداً وتترك دقائق ترتاح.

أحضري مقلاة غير قابلة للالتصاق تدهن بقليل من الزيت وتسخن على درجة حرارة متوسطة.

خذي قطعة من الكفتة وتشكل بشكل دائري ثم اضغطي عليها حتى تصير بشكل مثل القرص الدائري بسمك 1.5 سم.

ترص الكفتة في المقلاة وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي وتقلب على الوجه الآخر.

تقدم مع البطاطس المقلية المقرمشة أو صوص الكاتشب والمايونيز اللذيذ وبالهنا على قلوبكم.

طريقة تحضير صوص المايونيز والكاتشب

اخلطي ملعقة من الزبادي وملعقتين من المايونيز وملعقة من الكاتشب ورشة من الفلفل الأسود ويقلب ويكون جاهز التقديم.