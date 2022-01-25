فطور بالبيض لذيذ بطريقة سهلة وصحية وشهية وبمكونات بسيطة مميز جداً

فطور بالبيض لذيذ ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية وصحية ولذيذة أيضاً لتحضير البيض لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البيض تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة شهية وسهلة لعمل البيض حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى شكلها الخرافة، كما يمكنكم تجربة الباذنجان المقلي بالخلطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطور بالبيض لذيذ بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات فطور بالبيض لذيذ

يتكون فطور بالبيض لذيذ من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

300 جم فطر مقطع شرائح.

600 مل ماء.

حبة فلفل أحمر مقطع حلقات.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

حبة فلفل أخضر مقطع حلقات.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من النعناع.

4 بيضات.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعم.

مقادير الصلصة.

بيضة.

كوب حليب (100 مل).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق.

مقادير الوجه

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على لفطور بالبيض لذيذ بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: