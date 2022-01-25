نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر في هذه الملعقة ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وهتخليها متماسكة أسرار نجاح كفتة الحاتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة السر في هذه الملعقة ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها، الكفتة تعتبر أهم طريقة من الطرق التي من الممكن عن طريقها أن يتم طهي اللحم المفروم بأفضل الطرق، حيث أن الكثير من الأشخاص يفضلون التناول لوجبة من الكفتة والتي تعتبر من أفضل الوصفات والأكلات التي يسهل تحضيرها في اليت بدلا من شرائها وتكون وصفة الكفتة والتي يتم تحضرها في المنزل أفضل من الوصفة الجاهزة حيث أننا سنقوم بإعداد وصفة الكفتة الشهية إعداد صحي ومميز وبمنتهى السهولة حتى تكتسب كمية اللحم المفروم أفضل طعم مع إضافة مكونات مميزة تعد هي سر عمل أفضل نوع كفتة مشوية وإليكم عبر الآتي من الفقرات القادمة أهم المعلومات عن المكونات التي لا بد من إدخالها في الوصفة مع بيان الطريقة التي لا بد من اتباع خطواتها لتحضير الكفتة سريعا.

السر في هذه الملعقة ضعيها على الكفتة

من أهم المكونات التي لا بد من توافرها هو مكون اللحم المفروم ولا بد من تنكيه اللحم جيدا حتى يكتسب قوة مذاق الكفتة المشوية المعروف، لذا لا بد من توفير توابل الكفتة والتي يقوم الحاتي باستعمالها لعمل وصفة الكفتة والتي يفضلها الكبار والصغار، ومن خلال ما يلي عرضا كاملا لأهم المكونات الأساسية لأفضل خليط كفتة.

مكونات لعمل خليط الكفتة

من أهم المكونات التي لا بد من تواجدها لعمل أفضل وصفة من الكفتة هي تلك المكونات القادمة:

كيلو من اللحم المفروم.

بهارات الكفتة.

ربع ملعقة من مكون جوزة الطيب المبشورة.

ملح وفلفل أسود مطحون ناعم.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

ربع ملعقة من البابريكا.

بقدونس مفروم.

بصل مبشور.

طريقة إعداد الكفتة المشوية

من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من اللحم المفروم مع بقية المكونات من خلال أن نقوم باستعمال بولة مناسبة ونضع فيها كل المكونات مع بعضها البعض وفي البداية نقوم بالتقليب باستعمال أداة ملائمة ومن ثم لا بد من عمل عجن يدوي للمكونات ومن ثم يتم تشميع خليط اللحم المفروم في الثلاجة، وذلك حتى يكون من السهل تشكيل أصابع الكفتة ومن ثم شويها باستعمال شواية الفحم ومن الممكن تقديمها بعد ذلك مع الخبز والسلطة.