تعرفي على .. سر تتبيله السمك السنجاري وطريقة طهيه مثل المحلات تماماً

سر تتبيله السمك السنجاري، يعتبر السمك من الوجبات اللذيذة والشهية الغنية بكثير من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم المهم لبناء ونمو الجسم وغنية بأوميجا ٣ المعروف الذي له دور كبير في تنشيط الذاكرة وزيادة معدل الذكاء خصوصا ً عند الأطفال، تفضله الأمهات لما فيه من فوائد كثيرة كما أنه يتميز بطعمه اللذيذ المحبوب عند الكثير من الصغار والكبار له أنواع كثيرة ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم سر تتبيله السمك السنجاري بكل سهولة فتابعونا.

طريقة عمل تتبيله السمك السنجاري

يمكنك تحضير تتبيله السمك السنجاري بكل سهولة دون بذل جهد بطريقة لذيذة وسوف تلاحظين الفرق، فالعديد من الأشخاص يعشقون السمك بكافة أنواعه وحشواته، فهناك المشوي والمقلي والمسلوق وبالصلصة والسنجاري، ويتم حشوهم بالعديد من الحشوات المتنوعة والتتبيلات اللذيذة التي تجعل مذاقة مثل الجاهز تماماً، فهو مغذي وشهي ويحتوي على العديد من المعادن والفوسفور والبروتينات اللازمة للجسم، مما يمنح الجسم الشعور بالطاقة والحيوية والنشاط، إليكم المقادير وطريقة التحضير في السطور القادمة، تابعوها للتعرف على طريقة تحضيره منزلياً دون شرائه جاهز من محلات السمك.

المكونات:

حوالي ثمان فصوص من الثوم.

كمية مناسبة من سمك البلطي بعدد أفراد الأسرة.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

حوالي أربع أعود من البصل الأخضر.

حزمة مشكلة من الخضار (شبت، كزبرة، بقدونس)

عدد٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقدار عدد ٣ ملاعق من زيت الزيتون.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

كمية مناسبة من الملح.

حوالي نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري).

خطوات عمل تتبيله السمك سنجاري البلطي

يتم غسل السمك جيداً من الداخل والخارج بواسطة الماء الجاري.

بعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مناسبة قبل البدء في تجهيز السمك.

يتم إحضار السمك ويوضع في صينية مناسبة مع مراعاة أن يكون باطن السمكة في للأعلى.

في الخلاط الكهربائي يوضع كلاً من الثوم والبقدونس والشبت والكزبرة والملح والبصل الأخضر ويتم طحنهم جيدا ً بالخلاط.

بعد ذلك يضاف إليه زيت الزيتون وعصير الليمون ويعاد التقليب مرة أخرى.

يتم توزيع التتبيله على السمك مع وضع نصف كوب من الماء إليها.

يتم تغليف السمك بورق من الألومنيوم ويوضع في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريباً.

بعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وإزالة ورق الألومنيوم الموجود ويعاد إدخاله مرة أخرى في الفرن تحت الشواية حتى يحمر.

يوضع في أطباق التقديم ويقدم معه سلكة خضراء وسلطة طحينه وأرز بني وبالهنا والشفا.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بذكر سر تتبيله السمك السنجاري بكل سهولة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد على أسئلتكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.