بدون سويت.. معجزة ملعقة فازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

حتى يكون الجسم صحيا في حالتي طبيعية لابد من التخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم بشكل دوري سواء الرجل او المرأة ‏ولكن المرأة دائما تعاني من الطرق التي يتم استخدامها في إزالة الشعر بسبب تعرضها للكثير من الألم وبعض المشاكل الأخرى التي تظهر على البشرة بسبب التخلص من الشعر الزائد ومن أبرز هذه المشاكل تعرض المنطقة التي نقوم بإزالة الشعر منها للجفاف الشديد وهناك بعض المشاكل الأخرى مثل الألم الذي يحدث أثناء التخلص من الشعر الزايد وهناك بعض الطرق الأخرى التي تسبب ظهور الشعر بشكل أكثر كثافة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الطرق الطبيعية التي يتم استخدامها في إزالة الشعر الزائد من الجسم وفي نفس الوقت لا تسبب آثار جانبية كثيرة بل على العكس فإنها تحمل بشرة وتقوم بترطيبها ‏بشكل العميق حتى لا تؤثر على البشرة أبدا وهذه الخلطة خلطة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد.

‏مكونات خلطة الفازلين تخلص من ‫الشعر الزائد‬

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يتحول الفازلين إلى أداة تساعد على التخلص من الشعر الزائد لابد من استخدام بعض المكونات الأخرى التي تعمل على تكوين عجينة تستطيع التخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم تكون فعالا وفي نفس الوقت لا تسبب أي أضرار للبشرة وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد ‏وهذه المكونات هي‬:

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ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة الحجم من الكركم.

ثلاث ملاعق من اللبن السائل.

يفضل أن يكون طازج ثلاث ملاعق من الطحين الخاص بالحمص.

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‏ ملعقة من ماء الورد.

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طريقة تحضير خلطة ازالة الشعر باستخدام الفازلين

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد خلطة إزالة الشعر بالفازلين وسنتحدث أيضا عن طريقة استخدام هذا الخليط على الجسم ‏وهذه الطريقة هي: