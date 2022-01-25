طريقة عمل محشي الكرنب اللذيذ باللحمة المفرومة فى البيت

يعتبر محشي الكرنب من أنواع المحاشي اللذيذة، والذى يعشقه الجميع وهو من أنواع الأكلات التى تقدم فى فصل الشتاء، وذلك لأنه يقدم ساخن وبه العديد من القيم الغذائية التى تعطى الجسم التى تعطى الجسم الدفء والحرارة، والكبار والصغار يحبون هذا النوع من المحشي كثيراً، كما ان للكرنب فوائد متعددة للجسم ويساعد فى التخسيس اذا تم اكله بدون حشو، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير محشي الكرنب اللذيذ باللحمة المفرومة بالتفصيل.

مكونات محشي الكرنب باللحمة المفرومة

يتكون محشي الكرنب من مكونات قد تكون كثيرة ولكنها جميعها مفيدة ولا يمكن الاستغناء عنها لتعطيه الطعم الجميل وهى كالتالي:

حبة متوسطة الحجم من الكرنب.

٢ حزمة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

حزمة من الشبت مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

كيلو من الأرز المصري.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

٣ حبة من البصل كبيرة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

لتر من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

حزمة من البقدونس المفروم.

١/٢ كوب من الزيت.

ملح حسب التذوق.

٢ كوب من مرقة اللحم(الشوربة).

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل محشي الكرنب باللحمة المفرومة سهلة ولكن لها بعض الخطوات التى تحتاج الى وقت الى حدما وهى كمايلي:

أولاً نقوم بسلق الكرنبة فنحضر حلة كبيرة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضيف عليه شوية ملح ورشة من الكمون الحب ونتركها حتى تغلي. ثم نقوم بتفكيك ورق الكرنبة ونسلقه سلق خفيف حتى يتغير لونه ويصبح شفاف الى حدما. بعد ذلك نقوم بإزالة العروق الغليظة ونقطع الأوراق إلى قطع مستطيلة مناسبة ونتركها جانباً. تانى حاجة نقوم بتجهيز الحشوة فى حلة على النار نضع الزيت حتى يسخن ثم نضيف عليه البصل ونشوحه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي. ثم نضيف عليه الثوم المفروم حتى يأخذ لون أيضاً، ثم نضيف عليه عصير الطماطم وونتركه على النار حتى يتسبك. نطفى النار ثم نضيف الكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف التوابل الفلفل والكزبرة الجافة والكمون والشطة والملح ونقلبهم ونتركهم جانباً. ثم نضيف عليهم الأرز بعد غسله جيداً واللحمة المفرومة ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نحشي الورق بالخلطة السابقة ونلف الأصابع كويس حتى لا تتفكك. ثم نرصها فى حلة مناسبة ونسقيه بالمرقة حتى يتغطى شوية صغيرين. ونضعها على النار حتى يغلي على نار متوسطة، ثم نهدى النار حتى ينضج تماماً. بعد تمام النضج نغرفه فى طبق التقديم ويقدم ساخن وبالف صحة وعافية.

فوائد اللحم المفرومة

هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي: