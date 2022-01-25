طريقة عمل الكاتشب في البيت زي المحلات بالضبط بالاسرار الجديدة في 5 دقائق

طريقة عمل الكاتشب الجاهز في البيت بأسهل الخطوات، حيث يعتبر الكاتشب شئ مهم لا يمكن التخلي عنه مع أنواع كثيرة من الأطعمة مثل البيتزا الكريب وغيرها من الأكلات ومن خلال ذلك المقال نتعرف علي مقادير وطريقة التحضير للحصول علي الكاتشب في البيت.

طريقة عمل الكاتشب في البيت زي المحلات بالضبط بالأسرار الجديدة في 5 دقائق

المقادير الواجب توافرها في البيت للحصول على الكاتشب الجاهز جاءت كالتالي:

ربع كوب ماء.

معلقة ملح.

خمس معالق معجون طماطم.

معلقة كمون.

واحد معلقة فلفل اسود.

نصف كوب خل.

ثلاث معالق سكر.

معلقة عصير ليمون.

نصف معلقة دقيق.

معلقة ونصف ثوم مهروس.

واحد معلقة ونصف نشا.

معلقة فلفل حار.

طريقة عمل الكاتشب هاينز

نقوم بإضافة كل المقادير مع بعضها بالخلط. إحضار وعاء على النار ووضع الخلطة ونحركه حتي نلاحظ بدء الغليان. نقوم برفع الوعاء من النار بعض أن يكون كاتشب ونتركه حتي يبرد ثم نضعه في زجاج العبوة و التعبئة، ونذكركم برابط طريقة عمل المسكوف العراقي.

طريقة عمل الكاتشب شيف فاطمة ابوحاتي

أما إذا كنت ترغب في عمل الكاتشب بطريقة الشف فاطمة أبو حاتي عليك بتجهيز المقادير التالية:



نصف معلقة ثوم بودرة.

كليو طماطم حمراء.

معلقتين صلصة.

ربع كوب ماء.

نصف كوب خل.

معلقتين نشا.

نصف كوب سكر.

معلقة ملح.

فلفل اسود حسب الرغبة.

طريقة عمل الكاتشب من معجون الطماطم

نجهز قدر ونقوم بتقطيع الطماطم ونضيف ربع كوب ماء ونضعه علي النار خمس دقائق حتي تغلي مع التغطية نار هادئة ثم نقوم بتنزيلها ونضعها في الكبة أو الخلاط ونقوم بعملية الفرم مع التصفية في المصفى حتي الحصول علي عصير، ونذكركم برابط طريقة عمل الحنيذ السعودي.

العصير أضيف له سكر وخل وملح وفلفل والثوم والصلصة مع الغليان علي النار حتي يتم التسبيك علي النار القيام بتذويب النشا مع ربع كوب ماء مع التقليب وانزل النشا ثم التقليب مع الصلصة باستمرار حتي الغليان وتصبح في حالة تجانس وثقيلة. بعد أن تبرد يتم التعبئة في برطمانات جافة ونظيفة مع التغطية ووضعها في الثلاجة صلاحية شهر أما الديب فريزر اكثر من شهر، واليكم رابط طريقة عمل الكسكس المغربي.

طريقة عمل الكاتشب في المنزل بطريقة صحية

جاء أهم المقادير المطلوبة في عمل الكاتشب في البيت بطريقة صحية جاء كالتالي:



ست فصوص ثوم مطحون.

ربع كوب ماء.

اربع معالق سكر.

نصف كوب خل.

ست حبوب بندورة الطماطم.

بصلة مبشورة.

معلقتين نشا.

معلقة ملح.

طريقة التحضير

نقوم بعصر الطماطم ثم تصفيتها. نضع عصير الطماطم أو البندورة في حلة ونضيف البصل المفروم والثوم عليها، علي النار حتى الغليان. نضيف الملح والسكر مع الخلطة ومراعاة وتقليل درجة الحرارة. نقوم بذوبان النشا في الماء بحلة خارجية ونقوم بصب تدريجي على الخليط، مع التحريك والتقليل حتى لا يتكون كتل، واليكم رابط طريقة مجبوس الدجاج الكويتي. نقوم بتنزيل الحلة من علي النار ونتركها حتي تبرد ثم يتم التعبئة للكاتشب والتخزين أو الاستعمال حسب كل شخص، واليك رابط طريقة المقلوبة بالدجاج.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الكاتشب في البيت زي المحلات بالضبط بالأسرار الجديدة في 5 دقائق.