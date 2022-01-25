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عمر شويل - جدة حضريها بخبرة أحسن حلواني الزلابية فى المنزل بمكونات بسيطة وسهلة - ثقفني
من أكثر الحلويات التي يحبها الجميع ويحبها الأطفال خاصا حيث تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، تباع في أشهر المحلات بأسعار مالية مبالغ فيها، تساعد حلى الزلابية على تحسين الحالة المزاجية حيث يتم صنعها بمكونات بسيطة جدا، حيث تحتوي على النشا، ومكونات أخري بسيطة حيث تتوافر هذه المكونات في كل منزل، حيث بحث العديد من الأشخاص حول مكونات حلى الزلابية وطريقة إعدادها في المنزل بالخطوات
مكونات حلى الزلابية
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- ثلاث ملاعق من النشا.
- بيضة.
- ملعقة متوسطة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة من الملح.
- ملعقة من السكر.
- ربع ملعقة بيكنج بودر.
- ربع كوب لبن بودر.
- ماء دافئ.
طريقة إعداد حلى الزلابية
- نقوم بإحضار إناء العجن.
- ثم نقوم بنخل الدقيق والنشا معا ونضيف البيكنج بودر.
- نقوم بإضافة الحليب البودرة.
- نقوم بعمل اختبار الخميرة عن طريق وضع الخميرة مع السكر في كوب من الماء الدافئ.
- حتى يحدث التفاعل نقوم بإضافة الخميرة إلى المكونات الجافة
- نبدأ بالعجز ونضع باقي الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة سائلة القوام.
- نخلط العجين بواسطة المضرب اليدوي لتتخلى من أي تكتلات في العجين.
- نقوم بتغطية العجينة بواسطة البلاستيك الغذائي.
- يترك العجين في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يختمر.
- نقوم بتجهيز الشربات أو القطر.
طريقة إعداد الشربات
- الشربات المستخدم للزلابية يحب أن يكون ثقيل وبارد.
- نقوم بوضع ثلاثة أكواب من السكر مع كوب ونصف من الماء ويترك على النار لمدة ربع ساعة.
- نقوم بإضافة عصير الليمون ثم نقوم بترك لمدة خمس دقائق أخرى على النار نقوم بوضع عود من القرفة.
- يترك حتى يبرد ويستخدم.
طريق تشكيل الزلابية
- بعد أن تخمر العجينة نقوم بتشكيلها بواسطة ماكينة عمل الزلابية أو باستخدام ملعقة شاي صغيرة.
- وضع كمية كافية من الزيت على النار.
- إحضار كوب من الزيت ونضع الملعقة في الزيت لتسهل عملية التشكيل.
- تقطيع للزلابية بواسطة عني الملعقة في الزيت ووضعه في العجن.
- نقوم بقلب للزلابية حتى تصل إلى اللون الذهبي الفاتح.
- نقوم بإخراجها وتركها حتى تبرد.
- وضعها مرة أخرى في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي الغامق وهذه الخطوة هي سر قرمشتها.
- نضع والزلابية ساخنة في الشربات البارد.
- أو من الممكن رش السكر البودرة على للزلابية فور إخراجها من الزيت.
- يمكن حشوها بشوكولاتة النوتيلا.
- تقدم مع العصائر الطازجة.
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