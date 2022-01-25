حضريها بخبرة أحسن حلواني الزلابية فى المنزل بمكونات بسيطة وسهلة

من أكثر الحلويات التي يحبها الجميع ويحبها الأطفال خاصا حيث تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، تباع في أشهر المحلات بأسعار مالية مبالغ فيها، تساعد حلى الزلابية على تحسين الحالة المزاجية حيث يتم صنعها بمكونات بسيطة جدا، حيث تحتوي على النشا، ومكونات أخري بسيطة حيث تتوافر هذه المكونات في كل منزل، حيث بحث العديد من الأشخاص حول مكونات حلى الزلابية وطريقة إعدادها في المنزل بالخطوات

مكونات حلى الزلابية

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق من النشا.

بيضة.

ملعقة متوسطة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

ربع ملعقة بيكنج بودر.

ربع كوب لبن بودر.

ماء دافئ.

طريقة إعداد حلى الزلابية

نقوم بإحضار إناء العجن.

ثم نقوم بنخل الدقيق والنشا معا ونضيف البيكنج بودر.

نقوم بإضافة الحليب البودرة.

نقوم بعمل اختبار الخميرة عن طريق وضع الخميرة مع السكر في كوب من الماء الدافئ.

حتى يحدث التفاعل نقوم بإضافة الخميرة إلى المكونات الجافة

نبدأ بالعجز ونضع باقي الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة سائلة القوام.

نخلط العجين بواسطة المضرب اليدوي لتتخلى من أي تكتلات في العجين.

نقوم بتغطية العجينة بواسطة البلاستيك الغذائي.

يترك العجين في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يختمر.

نقوم بتجهيز الشربات أو القطر.

طريقة إعداد الشربات

الشربات المستخدم للزلابية يحب أن يكون ثقيل وبارد.

نقوم بوضع ثلاثة أكواب من السكر مع كوب ونصف من الماء ويترك على النار لمدة ربع ساعة.

نقوم بإضافة عصير الليمون ثم نقوم بترك لمدة خمس دقائق أخرى على النار نقوم بوضع عود من القرفة.

يترك حتى يبرد ويستخدم.

طريق تشكيل الزلابية