اعملي شوربة العدس واستمتعي بالدفء فى ليالي الشتاء الباردة

تعد شوربة العدس من أنواع شرب البقوليات المغذية، والتى لها فائدة كبيرة للجسم كما انها تعد من الأنواع التى تقدم خاصة فى فصل الشتاء، لأنها تعطي الجسم إحساس كبير بالتدفئة وخاصةً فى الأيام شديدة البرودة، وذلك لما تحتوي على من مكونات وكذلك لإضافة الشطة الحارة لها والتى تزيد من تدفق الدم وبالتالي تعطى الجسم الحرارة والطاقة التى تشعره بالدفء، لذلك تحرص الكثير من السيدات على عملها لأفراد عائلتهم للإستمتاع بقيمتها الغذائية العالية والاستفادة من مكوناتها لصحة الجسم، وهو من أنواع الشورب المعروفة منذ القدم، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير شوربة العدس بالتفصيل.

مكونات شوربة العدس

تتكون شوربة العدس من مكونات إقتصادية جداً وغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

كوب من العدس الأصفر.

ملعقة صغيرة من الكمون.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٢ حبة من البطاطس متوسطة الحجم.

١/٢ ملعقة من الفلفل الأسود.

٣ ثمرات من الجزر كبيرة الحجم.

ملح حسب الرغبة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل شوربة العدس بسيطة جدا وسهلة وسريعة ولا تأخذ منك مجهود كبير وهى كمايلي:

أولاً قومى بتنقية العدس جيداً من الشوائب واغسليه جيداً. ثم نقوم بقشير البطاطس والجزر ونغسلهم كويس جداً. بعد ذلك نقطعها إلى مكعبات متوسطة الحجم ثم نقشر البصلة ونفرمها كويس. ثم نحضر حلة مناسبة ونضعها على النار ونضع بها شوية زيت ونضيف عليه العدس ونقلبه كويس. بعد ذلك نضيف عليه البطاطس والجزر والبصل ونضيف عليهم الماء المغلي لكى يتم سلقهم. نتركها حتى تغلي ثم ثم نغطيها ونتركها على نار هادئة لمدة ٤٥ دقيقة تقريباً حتى ينضج. نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد تماماًثم نخلطه فى الخلاط حتى يصبح الخليط ناعم جداً. ثم نعيده الى الحلة مرة أخرى ونضعها على النار ونضيف اليه الملح والفلفل والكمون والكركم ولو كان تخين شوية ممكن نضفله شوية ميه. بعد ذلك نرفعه من على النار ونضعه فى أطباق التقديم وتقدم ساخنة وبالف صحة.

فوائد البطاطس للجسم

لقد أثبت بعض الخبراء أهمية البطاطس لجسم الانسان وسنذكر منها مايلي: