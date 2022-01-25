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عمر شويل - جدة أسرع وصفات لتكثيف الحواجب وإنبات الفراغات في وقت قصير بدون مكياج، تكثيف الحواجب يعتبر شيء هام لأن الحواجب من أكثر الأجزاء الهامة في الوجه وذلك لأنها تبرز الملامح وتزيد من جمال النساء وتجعلهم يتمتعون بملامح جميلة مرسومة بطريقة رائعة، ولكن في بعض الأحيان تكون الحواجب خفيفة وغير واضحة في الوجه، لذلك نحاول بقدر الإمكان التوصل لوصفات طبيعية يمكن الاستعانة بها لكي يتم تكثيف شعر الحاجب، ولكن ما هي هذه الوصفات وكيف يتم تحضيرها وما هي المواد المستخدمة في عمل تلك الوصفات كل هذه الأسئلة سوف نجاوب عنها بواسطة هذا المقال.

وصفات سريعة المفعول لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات تجميل



تتعرض بعض النساء لتساقط شعر الحاجب والسبب في ذلك يرجع لبعض الأسباب التي منها كبر السن.

الإصابة بأمراض معينة والتي تحتاج لأخذ نوع معين من أنواع العلاج التي قد تؤدي إلى تساقط شعر الرأس وكذلك شعر الحاجب.

أو أن الحواجب من البداية خفيفة وغير كثيفة بشكل طبيعي دون وجود أسباب لذلك يتم الاستعانة ببعض المكونات لكي يتم تكثيف الحواجب.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرع وصفات لتكثيف الحواجب وإنبات الفراغات في وقت قياسي بدون مكياج.

أقوي وصفات لإنبات فراغات الحواجب



هناك وصفات كثيرة تستخدم في إنبات شعر الحواجب منها ما هو طبيعي ومنها ما هو غير طبيعي ومن هذه الطرق الآتي:

الطريقة الغير طبيعية :

حيث يتم استخدام قلم رسم الحواجب والذي يتم اختياره وفقًا للون الشعر فإذا كان لون الشعر أسود يستخدم قلم أسود

وإذا كان بني يستخدم قلم بني وهكذا، ويتم رسم الحواجب به لتظهر بمظهر كثيف.

: حيث يتم استخدام قلم رسم الحواجب والذي يتم اختياره وفقًا للون الشعر فإذا كان لون الشعر أسود يستخدم قلم أسود وإذا كان بني يستخدم قلم بني وهكذا، ويتم رسم الحواجب به لتظهر بمظهر كثيف. زيت الزيتون :

من المعروف عن زيت الزيتون أنه قوي جدًا وفعال في زيادة حجم الشعر وقوته ونموه

لذلك ينصح بوضع قطرات منه على شعر الحواجب وتدليكها قبل النوم.

: من المعروف عن زيت الزيتون أنه قوي جدًا وفعال في زيادة حجم الشعر وقوته ونموه لذلك ينصح بوضع قطرات منه على وتدليكها قبل النوم. زيت الخروع :

يعتبر زيت الخروع من الزيوت السحرية التي تعالج ضعف الشعر وقلة نموه،

لذلك ينصح بوضع القليل من زيت الخروع على شعر الحواجب وتدليكها أكثر من مرة في اليوم لكي تحصل على حواجب كثيفة وجميلة.

: يعتبر زيت الخروع من الزيوت السحرية التي تعالج ضعف الشعر وقلة نموه، لذلك ينصح بوضع القليل من زيت الخروع على شعر الحواجب وتدليكها أكثر من مرة في اليوم لكي تحصل على حواجب كثيفة وجميلة. زيت جوز الهند:

يحتوي زيت جوز الهند على عناصر مغذية طبيعية مثل البروتينات والفيتامينات مثل فيتامين (هـ، E) بالإضافة إلى الحديد

كل هذه العناصر هي المسئولة عن نمو الشعر، لذلك ينصح باستخدامه لتكثيف شعر الحواجب.

نصائح من أجل تكثيف الحواجب

هناك بعض النصائح التي يجب مراعاتها لكي يصبح شكل الحاجب متناسق وثقيل ويبدو بشكل جميل ومن هذه النصائح التالي: