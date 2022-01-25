ملعقة سرية ضعيها على الباذنجان المقلي هيبقي مقرمش ولذيذ ومش هيشرب زيت نهائيا

الباذنجان من الخضروات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والألياف العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان ولكن بسبب أننا نقوم بإعداد الباذنجان بطريقة خاطئة وباستخدام كمية كبيرة من الزيوت والدهون فإن الباذنجان يتحول إلى مكون داري وإذا جسم الإنسان لذلك لابد من استخدام الطرق الصحيحة الأعداد الباذنجان حتى لا يكون مضر للجسم واكثر طريقة يمكن أن تكون ضارة لجسم الإنسان طريقة إعداد الباذنجان باستخدام كمية كبيرة من الزيوت وذلك من خلال هذا ‏المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الباذنجان دون استخدام كمية كبيرة من الزيوت ‏وفي نفس الوقت يكون الباذنجان له طعم لذيذ ومختلف سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الباذنجان والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداده.

‏مكونات قلي الباذنجان بدون زيت

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع قلي الباذنجان دون أن يحتاج إلى كمية كبيرة من الزيوت ‏هذه المكونات هي:

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ثلاث حبات كبيرة من الباذنجان يتم تقطيعها إلى شرائح صغيرة.

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‏ ملعقة كبيرة من بودرة الثوم.

ملعقة كبيرة من بودرة البصل.

ملعقة من الزعتر.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

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طريقة إعداد الباذنجان بدون زيوت

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الباذنجان بدون زيوت وهذه الطريقة هي:

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