في 5 دقائق اعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات فقط أحلي من الجاهزة

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية من أهم الطرق لتحضير الجبن والتي يتم البحث عنها بشكل دائم وهذا نظرًا لأن الجبن الموتزريلا من النوع المطاطي من بين أهم مكونات العديد من المعجنات، وأنواع الفطائر والبيتزا المختلفة، ومن خلال الآتي من تلك السطور القليلة المقبلة نوافيكم بعرض أهم المقادير والتي لا بد من توفرها لعمل أفضل نوعيات الجبن المطاطي المميزة والتي من الممكن أن نقوم بعملها في البيت ومن دون أن يستهلك الأمر الوقت الطويل، وفيما يلي أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن أن نقوم من خلالها بعمل الجبن مع بيان أهم المكونات المستخدمة.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية

الطريقة التي تيسر على ربات البيوت عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية من أبسط ما يمكن اتباعه لعمل أفضل أنواع الجبن المستخدم في التحضير للكثير من الأنواع للبيتزات والمعجنات المختلفة، ومن خلال مكونات بسيطة نحصل على أفضل نوع من الجبان والتي يكون قوامها المطاطي هو أكثر ما تمتاز به حيث تفضل ربة المنزل أن تتواجد نوعية الجبن الموتزريلا المبشور حيث أنه بالإمكان إضافتها على العديد من الوجبات الأخرى مثل المكرونة، ومن خلال ما يلي توضيحا لأهم المكونات:

مقادير لعمل وصفة الجبن الموتزريلا

من أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم في عمل وصفة الجبن الموتزريلا ما يلي في النقاط القادمة:

لترا من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب خل.

ملعق من الليمون.

وعاء ملائم.

قطعة قماشية لتصفية الجبن.

طريقة التحضير لوصفة الموتزريلا المطاطية

من الممكن لكل ربة بيت أن تقوم بعمل وصفة الجبن الموتزريلا من خلال أن تقوم ربة المنزل بوصع الحليب المتوفر بالوعاء الملائم ونقله على النار، وذلك حتى الغليان، ومن ثم يتم وضع الخل والليمون، وفي تلك المرحلة لا بد من التقليب المستمر حتى نحصل على كتل من الحليب المتجبن، والتي تعد هب الموتزريلا ومع التقليب تتزايد تلك الكرات من الجبن والتي يتم تجميعها، إلى أن نحصل على كل الكمية والتي لا بد من تصفيتها تماما للتخلص من أي تواجد للسوائل فيها، ومن ثم نقوم بتجميدها، ثم بشرها.