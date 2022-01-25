خليط زيت جونسون للأطفال والنشا لأنصع بياض وأسرع نعومة والتخلص من التجاعيد والهالات السوداء

خليط زيت جونسون للأطفال والنشا، خليط زيت جونسون والنشا من الوصفات الطبيعية المستخدمة في تبيض البشرة دون الحاجة إلى المستحضرات الطبية، تساعد هذه الوصفة في علاج مشاكل البشرة بسبب تعرضها لأشعة الشمس الضارة، كما أنه يعمل على توحيد لون البشرة، والتخلص من البقع الداكنة، فنقدم لكِ سيدتي وصفة سحرية مصنوعة من مواد تساعد على تنعيم البشرة وتمنحك بشرة رطبة ونضارة.

وصفات بمكونات ربانية للحصول على بشرة مشرقة خالية من الشوائب والدهون وفي دقائق معدودة

خليط زيت جونسون والنشا

معروف أن زيت جونسون من الزيوت الآمنة والتي ينصح بها الأطباء للأطفال، فهو مصنوع من مواد طبيعية تمنح البشرة النعومة والرطوبة للطفل، فكما أنه تمنح الطفل بشرة ناعمة ستمنحك أيضًا بشرة خالية من الشوائب وبيضاء.

طريقة تحضير زيت جونسون مع النشا

المكونات

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

3 ملعقة كبيرة زيت جونسون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

احضري وعاء صغير عميق، وضعي به جميع المكونات وقلبيها جيدًا مع بعضها حتى يتجانسا. قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ قبل استعمال الوصفة ونشفيه جيدًا. وزعي الوصفة على بشرتك بالتساوي واتركيها لمدة 30 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء البارد وضعي كريم الترطيب. تكرر الوصفة يوميًا قبل النوم لمدة 30 يوم وستحصلين على بشرة ناعمة ورطبة مثل الأطفال.

فوائد استخدام النشا للبشرة

يعتبر النشا من أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة للبشرة لاحتوائه على ما يلي: