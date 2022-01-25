خبز السمسم بحشوة الجبن بقوام رائع ورائحة جميلة

يعد خبز السمسم ، من ألذ الأكلات التي يمكن تقديمها كوجبة فطور شهية ومغذية جداً، يمتاز بطعم رائع وحشوة لذيذة، هي عبارة عن الجبن والزيتون ونكهة البقدونس والزعتر الشهية، يتم تقديمه من خلال خطوات سهلة جداً ويتم تشكيله بخطوات سهلة جداً وبسيطة، فهو خبز هش وسريع ومغطي بطبقة من دبس التمر وبذور السمسم المحمص التي تعطي له نكهة جميلة جداً، وأيضاً يحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائه على بذور السمسم التي تعتبر لها فوائد عديدة وكثيرة لصحة الجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل خبز السمسم بحشوة الجبن والزعتر بطريقة بسيطة.

مكونات عمل خبز السمسم بالجبن

يتم تحضيره الخبز من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

5 أكواب من الدقيق.

كوب من الحليب.

كوب من الماء الفاتر.

بيضة.

ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خميرة.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

للحشوة

جبن أبيض.

شرائح زيتون.

بقدونس أخضر .

زعتر أخضر.

لدهن الخبز

نصف كوب من دبس التمر أو العسل الأسود.

كوب من الماء.

2 كوب من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز السمسم بطريقة سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بوضع الحليب والماء والزيت والبيض والسكر والخل ثم نضيف الخميرة ونمزج المكونات جيداً. ثم نترك الخليط لمدة خمس دقائق حتي تتفاعل الخميرة وتظهر فقاعات على الوجه. نقوم بخلط الدقيق والملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السابق تدريجياً. ثم نعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية نترك العجينة لكي تختمر لمدة ساعة حتي يتضاعف حجمها في مكان دافئ مع مراعاة تغطيتها. نقوم بخلط الجبن والبقدونس والزيتون والزعتر في وعاء ونقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض ويستخدم الخليط للحشو. ثم نقوم بتجهيز خليط دبس التمر وذلك بوضع دبس التمر مع الماء ونمزج المكونات معاً حتي تتجانس تماماً.

طريقة تشكيل العجينة

نقوم بتشكيل العجينة إلي أجزاء صغيرة حوالي 20 أو 18 قطعة ثم نقوم بتشكيل كل جزء على شكل كرة صغيرة. ثم نترك الكرات لكي ترتاح لمدة عشر دقائق مع مراعاة تغطيتها. على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق نقوم بفرد كل كرة على شكل بيضاوي باستخدام النشابة. ثم نضع جزء من الحشوة داخل العجينة ثم نغلق أطراف العجينة على الحشوة جيداً نكرر ذلك حتي ننتهي من كل الكمية. بعد الانتهاء من التشكيل نغمس قطع العجينة في خليط دبس التمر، ثم توضع في السمسم المحمص حتي تتغطي به تماماً. ثم ترص في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم ندخل صواني الخبز في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نترك الخبز يأخذ اللون الذهبي من أسفل، ثم نشغل الشواية حتي يأخذ لون ذهبي من أعلى. نخرجه من الفرن ثم يغطي قليلاً ونتركه حتي يبرد ثم يقدم بألف هنا وشفا.

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