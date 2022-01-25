حضري كعك القدس بطريقة سهلة وبسيطة وبقوام أحلي من الجاهز

كعك القدس ، هو نوع من أنواع الكعك اللذيذ الذي يقدم بجانب الزعتر والجبن له طعم رائع ولذيذ وأكثر الأوقات التي يتم تناول الكعك بها هي في الصباح في وجبة الإفطار، ويتم تناوله أيضاً كوجبة عشاء، مكوناته توجد داخل كل بيت ومتوفرة بكثرة وأسعارها في متناول الجميع ، يعرف بهذا الاسم لأنه يشتهر تقديمه في فلسطين، وأصبح تحضيره وتقديمه يشتهر في العديد من البلدان العربية ولكن بطرق مختلفة عن بعضها البعض، وهذا النوع من الكعك مفيد جداً وشهي بالنسبة للأطفال والكبار، ومن خلال هذا القال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل طريقة لعمل كعك القدس بالسمسم بطريقة سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل كعك القدس بالمنزل

يتكون الكعك من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

4 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

3 ملاعق صغيرة من السكر.

3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

2 كوب إلا ربع من الماء دافئ ( أو حسب احتياج العجين)

للوجه

كوب من السمسم.

ملعقة كبيرة ماء.

ملعقة صغيرة سكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كعك القدس بالسمسم خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي :-

تذوب الخميرة والسكر والزيت في الماء الدافئ ، ثم نقلب جيداً ونترك الخليط، حتي تتفاعل الخميرة وتصبح جاهزة. ينخل الدقيق والملح في إناء عميق ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض، ثم نضيف خليط الخميرة السابق ونعجن المكونات بالعجان الكهربائي أو اليد. نستمر في العجن من 6 إلي 7 دقائق حتي تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة، نشكلها على شكل كرة ثم تغطى العجينة جيداً بكيس بلاستيك. ثم نضعها في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها. في وعاء كبير ثم نقوم بخلط السكر والسمسم مع الماء حتي يصبح الخليط متماسك قليلاً.

طريقة تشكيل العجينة

تقطع العجينة لدوائر وترش بالدقيق وتغطى وتترك في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها مرة أخرى. ثم نقوم بفرد العجينة باليد على شكل مربع ثم نلف العجينة على شكل رول، ثم ندحرج الرول باليد حتي يصبح طويل. نغلق الرول على شكل دائرة ونضغط على الأطراف جيداً، أو يمكن تشكيله على شكل مستطيل طولي كما في الصور ثم نكرر ذلك مع باقي كرات العجين. ثم نقوم بوضع رول العجين في خليط السمسم المحمص حتي يتغطى به تماماً، ثم يوضع على صاج فرن مدهونة بقليل من الزيت أو مبطن بورق الزبدة. ثم يترك لكي يرتاح لمدة نصف ساعة مع مراعاة تغطيته، ثم يدخل في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 220 درجة مئوية. يترك داخل الفرن حتي يأخذ اللون الذهبي وينضج تماماً، ثم نخرجه من الفرن ويترك جانب حتي يبرد تماماً. ثم يقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف هنا وشفا.

فوائد السمسم

يحتوي السمسم على فوائد كثيرة هي كما يلي:ـ