نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلي من المحلات.. طريقة عمل الكريب علي أصولها بعجينة مضبوطة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكريب من المعجنات السهلة والسريعة التحضير والتي من الممكن أن نقوم بتحضيرها سريعا من خلال مكونات بسيطة وتتوفر بكافة المنازل مع خطوات تحضرية بسيطة جدا للعجينة من الممكن أن نقوم باتباعها للحصول على أفضل نوع عجين كريب سهل التحضير ومن دون الاستعمال لأي مكونات غريبة أو غير متوفرة لعمل أشهى أنواع الكريب بالحشوات المختلفة والتي من بينها حشوات الحلو والحشو الحادق، ومن خلال ما يأتي من مستعرض الفقرات القادمة نقوم عمل شرح كامل للمكونات التي لا بد من توفرها، مع بيان أهم خطوات الإعداد الصحيحة لتلك العجينة المميزة.

مكونات إعداد الكريب في البيت

من خلال ما يلي نوضح لكِ طريقة من خلالها تستطيعين القيام بالتحضير لأفضل وصفة من وصفات الكريب والتي من الممكن أن تتم من خلال خطوات بسيطة وتلك الخطوات يسهل اتباعها بتوفر مختلف المكونات القادمة والتي من السهل مزجها لعمل أفضل عجائن الكريب المميزة، من بين أهم المكونات والمقادير البسيطة والتي من الممكن أن تستعمل لتحضير أفضل خليط لعمل الكريب ما يلي في النقاط القادمة:

كوبان من الدقيق.

كوب من المياه الفاترة.

ملعقة من السكر.

ملعقة خل أبيض صغيرة.

ملعقة زيت نباتي.

بيضتان كاملتان.

ذرة من الملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة إعداد الكريب في البيت

عجين الكريب يكون من اليسير مزج مكوناته وهذا من خلال استعمال المكونات السابقة والتي من الممكن أن تتم من خلال الدورق للخلاط حيث تتم الإضافة لكل المكونات مع بعضها البعض ويتم تشغيل الخلاط ولا بد من الاستمرار في الخفق حتى نحصل على عجينة الكريب البسيطة والتي تعد من أخف العجائن حيث تكون العجينة سائلة ومميزة ومن السهل تحضيرها بأقل وقت ممكن.

كيفية التسوية لعجينة الكريب

بالنسبة لطريقة التسوية فتكون بالاعتماد على البوتاجاز حيث تقوم ربة المنزل بإفراغ محتويات الخلاط بوعاء مناسب وباستعمال مغرفة يتم توزيع عجينة الكريب بالطاسة الساخنة وخلال دقائق ستنتهي خطوة التسوية للكريب في خلال أقل وقت ويكون جاهز بعد تبريده لأن تتم خطوة حشوه بأي نوع حشو متوفر لديكي في البيت .