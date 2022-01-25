مش هتشتري من برة تاني.. طريقة عمل الاندومي زي الجاهز بالضبط بأطعمة مختلفة بنفس الطعم بتاع الجاهز

الإندومي نوع من أنواع الشعرية أو المكرونة الجاهزة سريعة التحضير وهذا أكثر ما يجذب الكثير لتناولها كما أنها متعددة النكهات ولكن هناك بعض الأضرار لتناول هذا النوع من المكرونات الجاهزة حيث صرح عدد من الأطباء على حتمية ضرر الإندومي على جسم الإنسان ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة البيتي المميزة والتي من الممكن أن تساعدنا في الحصول على إندومي بيتي مميز، ومن خلال ما يلي أيضا مكونات بسيطة تعطي نفس المذاق المميز وبدون أي إضافات ضارة بجسم الإنسان، ومختلف المكونات متوفرة في المنزل وعبارة عن منكهات ممتازة تعطي نتيجة مميزة للإندومي البيتي.

مكونات إعداد طريقة الاندومي في البيت

من الممكن لأي ربة منزل تحضير أبسط وجبة وأسرع وصفة للإندومي البيتي السريع والتي نتعرف عليها من خلال ما يلي حيث تعتبر مكونات الإندومي البيتي متوفرة بأي منزل ومن خلال ما يلي توضيح لأهم تلك المكونات التي تعطي المكرونة أفضل طعم مثل الوجبة الجاهزة مع العلم أن وجبة الاندومي ستقي الأطفال من خطر التناول لوجبة الإندومي الجاهزة الخطيرة على الصحة كما يصرح المختصين، من الممكن لك أن تقومي بالتحضير السريع للمكونات التالية لعمل أفضل وصفات الإندومي والوصفة تحتاج للمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

كيس من المكرونة الاسباجتي.

كوبان من أي نوع مرقة لحم أو دواجن أو ماء مغلي.

ربع ملعقة شطة.

القليل من البابريكا.

القليل من الفلفل الأبيض الناعم.

ربع ملعقة من الحبهان المطحون.

القليل من بودرة البصل.

القليل من بودرة الثوم.

ربع ملعقة من القرفة.

ربع ملعقة من الزنجبيل.

طريقة إعداد الإندومي في البيت

من الممكن أن نقوم بعمل أفضل وصفات الإندومي من خلال الاستعانة بالمكونات مع سلق المكرونة ثم تصفيتها وفي قدر على النار نضع المرقة مع التوابل مع تركها خمس دقائق تغلي معا على النار وذلك لنبدأ في إضافة المكرونة التي تم سلقها مع التقليب لكل المكونات ثم رفعها بسرعة من على النار وتقدم بالطبق المناسب ويتم إضافة التوابل عليها.