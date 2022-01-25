بملعقة سحرية تخزين الليمون من السنة للسنة بدون تغير في اللون أو الطعم هيفضل طازة كأنك لسه شرياه

الليمون من الخضروات المهمة جدا في إعداد الطعام ويتم استخدام الليمون في إعداد المشروبات والاصناف المختلفة وحتى أن الليمون مهم جدا في إعداد العديد من الحلويات ‏اللذيذة التي نقوم بإعدادها داخل المنزل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن ‏الطريقة التي يمكن من خلالها تخزين الليمون في ‏المنزل لفترة طويلة ‏ذلك بسبب حدوث بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على وجود ‏الليمون بشكل دائم في الأسواق أو أن يكون سعر الليمون مرتفع وفي هذه الحالة يكون لدينا بديل في المنزل من خلال تخزين كمية كبيرة من الليمون ولكن المشكلة التي تحدث دائما اثنا التخزين الليمون أنه لا يمكن تخزينه في الفريزر لأنه يحتوي على السوائل ‏لكن من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة تخزين الليمون بطريقة صحيحة في المنزل.

‏طريقة الأولى لتخزين الليمون

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات الطريقة الأولى التي نحتاج إليها اثنا التخزين الليمون وهذه الخطوات هي:

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أحضر كمية كبيرة من الليمون لابد أن يكون هذا الليمون ناضجًا وله لون بين الأصفر والأخضر ‏ويكون له حجم متوسط أيضا بين الصغير والكبير.

بعد ذلك نغسل حبات الليمون جيدا ونقوم بتجفيفها ‏ثم نحضر علبة بلاستيكية كبيرة ونضع فيها حبات ليمون بعد ذلك نقوم بإغلاق هذه العلبة بإحكام وندخلها داخل الثلاجة.

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‏ في الخطوة التالية نترك هذه العلبة داخل الثلاجة لفترة طويلة ونحرص عند استخدام الليمون على اعادة العلبة مغلقة مرة أخرى.

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الطريقة الثانية لتخزين الليمون

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد تخزين الليمون في المنزل وهذه الخطوات هي:

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