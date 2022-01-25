طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة مثل الاصطناعية

الرموش الطويلة واحدة من علامات الجمال التي يبحث عنها الكثير من السيدات، وبسبب ارتفاع لمستحضرات التي تعمل على زيادة طول وكثافة الرموش، يبحث الكثير من النساء عن طريقة طبيعية يمكن استخدامها في المنزل بسهولة والحصول على نتيجة جيدة دون التسبب بأي ضرر على العين خاصة، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لهذا الغرض بعضها صحيح وبعضها قد يسبب خطر على العين، وخلال السطور التالية سنوضح طريقة فعالة وسريعة لتطويل وتكثيف الرموش.

أهم الوصفات الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيفها

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للحصول على رموش طويلة وكثيفة وذو مظهر جذاب ومن أفضل هذه الوصفات الاتي: –

وصفة زيت الخروع وزيت الثوم فهما من الزيوت الطبيعية التي لها فاعلية كبيرة في انبات شعر جديد وزيادة كثافة شعر الرموش، حيث يتم خلط كميتان متساويتان من كل من زيت الثوم وزيت الخروع، وتطبيقهم على الرموش قبل النوم بشكل يومي.

وصفة جل الصبار مع زيت اللوز الحلو من أفضل واخف الوصفات الطبيعية والتي تعد ذات فاعلية كبيرة في تكثيف شعر الرموش وجعله أطول وأكثر كثافة، ويتم تحضير الوصفة بوضع معلقة من زيت اللوز الحلو على معلقتين جل صبار طبيعي ويقلب كل منهم معًا ويوضع على الرموش باستخدام فرشة للرموش، ويترك ساعتان وبعد ذلك يتم شطف الرموش جيدًا.

الفازلين مع زيت الزيتون الخام من الوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة طول الرموش والحفاظ عليها من الضعف والتساقط ويتم خلط معلقة من كل منهم معا ويوضع كمية قليلة على الرموش قبل النوم.

اهم العادات الصحيحة التي تحافظ على الرموش

هناك مجموعة من العادات الصحية التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة وكثافة الرموش وتجنب تساقطها: –