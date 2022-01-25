وصفات بمكونات ربانية للحصول على بشرة مشرقة خالية من الشوائب والدهون وفي دقائق معدودة

وصفات بمكونات ربانية للحصول على بشرة مشرقة، تعاني السيدات من ظهور التجاعيد مما يسبب لهم الازعاج لأنه يعطيهم سن اكبر من سنهم بكثير لذلك تبحث العديد من السيدات اللاتي يردن الحفاظ على بشرتهم على العديد من الوصفات الطبيعية الغير مكلفة التي تساعدهم فى الحفاظ على جمالهم وسوف نستعرض معكم أحد أهم الوصفات التي تساعد على أنتاج الكولاجين بالبشرة.

كريم نيفيا مضاف إليه القهوة كنز رباني عظيم من اول استعمال لتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد وإزالة التصبغات

الألوفيرا يحفز الكولاجين بالبشرة

جيل الصبار من أكثر المواد والنباتات الطبيعية التي تساعد في تفعيل الكولاجين بالبشرة وأيضا مفيد جدا للشعر.

طريقة تحضير الوصفة تكون بالخطوات التالية:

اثنين ملعقة كبيرة من جيل الصبار ملعقة كبيرة من النشا لشد البشرة. يخلط جل الصبار ونشا الذرة في وعاء حتى يتجانسوا ويصبح الخليط ذات ملمس كريمي. يغسل الوجه بالماء الفاتر ويجفف. توزع الوصفة على الوجه مع عدم التحرك أو التكلم لكى لا تتحرك عضلات الوجه لمدة 15 دقيقة. يغسل الوجه بماء بارد ويجفف ويمكن وضع أي نوع من كريمات الترطيب وتركها. يتم تكرار هذه الوصفة مرة يوميا لمدة أسبوع للحصول على أفضل النتائج المذهلة.

وصفة الحليب للحصول على بشرة شابة مشدودة

سنتعرف معا على المفعول السحري الحليب لإرجاع الشباب إلى البشرة دون الحاجة إلى الحقن أو أي مواد كيماوية