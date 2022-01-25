نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لازم تجربيها.. طريقة عمل بيتزا المحلات بكل أسرارها بعجينة هشة وطرية وجبنة مطاطية في المقال التالي
البيتزا من المأكولات التي قد لا تجد احد في العالم تقريبا لا يحب تناولها وذلك بسبب طعم البيتزا اللذيذة المميزة ولكن جميعنا نعرف عن البيتزا ليست من أصول عربية وتم إعداد البيتزا لأول مرة في إيطاليا لذلك دائما يطلق عليها البيتزا الإيطالية وهي تعد أحد أشهر الأكلات العالمية ويتم اعدادها من الكثير من المطاعم الشهيرة بطريقة مميزة ومختلفة و باستخدام العديد من التوابل الخضروات واللحوم حتى يتم إعداد البيتزا بطرق مميزة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البيتزا الإيطالية بنفسي طعام المطاعم ولكن في المنزل باستخدام مكونات طبيعية موجودة لدينا في المنزل سنتحدث عن طريقة إعداد البيتزا وجميع المكونات التي نحتاج إليها.
مكونات إعداد البيتزا الإيطالية في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع داد البيتزا الإيطالية في المنزل وسيكون لها نفس الطعم الشهير الذي نحصل عليه من خلال تناول البيتزا في محلات الشهيرة والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البيتزا الإيطالية هي:
- كوب كبير من الحليب السائل.
- بعض شرائح الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- شرائح من الفلفل الألوان.
- ثلاث أكواب من الطحين.
- شرائح من الفلفل .
- ملعقة كبيرة من السكر.
طريقة إعداد البيتزا الإيطالية في المنزل
ما يلي سنتحدث عن طرق إعداد البيتزا الايطالية في المنزل حتى نقوم بإعداد لها بشكل صحيح وهذه الخطوات هي:
- في وعاء كبير نضع جميع مكونات البيتزا الطحين والحليب والسكر والماء والخميرة والملح ونبدأ في تحريك هذه المكونات معا حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نتترك العجينة لبعض الوقت حتى تصبح ناضجة ومتماسكة.
- حضر صينية كبيرة نقوم فيها بتوزيع جميع مكونات العجينة على الصينية حتى تصبح الصينية مليئة بالعجين.
- ذلك نضع بعض مكونات حشوة البيتزا في الأعلى مثل لحم المفروم أو شرائح الدجاج شرائح زيتون شرائح الفلفل الألوان والتوابل والزعتر.
- بعد ذلك ندخل الصينية داخل صور لبعض الوقت بعد ذلك نخرجها و نضع الجبن السائل والزيتون عليها من الأعلى ونعيد ادخال البيتزا مرة ترا حتى تصبح ذهبية من الاعلى.
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