لازم تجربيها.. طريقة عمل بيتزا المحلات بكل أسرارها بعجينة هشة وطرية وجبنة مطاطية

البيتزا من المأكولات التي قد لا تجد احد في العالم تقريبا لا يحب تناولها وذلك بسبب طعم البيتزا اللذيذة المميزة ولكن جميعنا نعرف عن البيتزا ‏ليست من أصول عربية وتم إعداد البيتزا لأول مرة في إيطاليا لذلك دائما يطلق عليها البيتزا الإيطالية وهي تعد أحد أشهر الأكلات العالمية ويتم اعدادها من الكثير من المطاعم الشهيرة بطريقة مميزة ومختلفة و باستخدام العديد من التوابل الخضروات واللحوم حتى يتم إعداد البيتزا بطرق مميزة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البيتزا الإيطالية بنفسي طعام المطاعم ولكن في المنزل باستخدام مكونات طبيعية موجودة لدينا في المنزل سنتحدث عن طريقة إعداد البيتزا وجميع المكونات التي نحتاج إليها.

‏مكونات إعداد البيتزا الإيطالية في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع داد البيتزا الإيطالية في المنزل وسيكون لها نفس الطعم الشهير الذي نحصل عليه من خلال تناول البيتزا في محلات الشهيرة والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البيتزا الإيطالية هي:

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كوب كبير من الحليب السائل.

بعض شرائح الزيتون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

شرائح من الفلفل الألوان.

ثلاث أكواب من الطحين.

شرائح من الفلفل .

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة إعداد البيتزا الإيطالية في المنزل

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ما يلي سنتحدث عن طرق إعداد البيتزا الايطالية في المنزل حتى نقوم بإعداد لها بشكل صحيح ‏وهذه الخطوات هي:

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