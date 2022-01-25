في دقيقتين.. تنظيف الكرشة من الزفارة بمكون سري خطير هيخليها ناصعة البياض بدون تعب

تنظيف الكرشة، من الأطباق المشهورة والتي يحب تناولها الرجال بشكل خاصة ما يطلق عليه (الكرشة)، والكرشة هي عبارة عن أحشاء البقر وهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة العظام، لكن على الرغم من هذا فإن الكثير من ربات البيوت تجد صعوبة كبيرة في تنظيفها وهذا بسبب رائحتها النفاذة والتي لا تختفي بسهولة، لذلك نقدم لكم أسهل وأسرع الطرق لتنظيفها في المنزل.

تنظيف الكرشة بمكون سري خطير

نضع الكرشة في طبق ونغسلها تحت الماء الجاري لمدة لا تقل عن عشر دقائق، نصفي الكرشة من الماء جيداً ثم نضعها في طبق ملئ بالماء المغلي المضاف له ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، نترك الكرشة في الطبق حتى يبرد الماء تماماً، نرفع الكرشة من الماء ونستخدم سكين حاد لكشط الطبقة الخارجية السوداء الموجودة عليها، وبعد ذلك نغسل الكرشة بالماء الجاري جيداً، ثم نتركها في لتر من الماء المضاف له ربع كوب من الخل وربع كوب من عصير الليمون وذلك لإزالة الرائحة الكريهة منها وبعد ذلك نغسلها بالماء الجاري ونصفيها ونستخدمها مباشرة.

طريقة عمل الكرشة بالطماطم

المقادير

كرشة منظفة جيداً.

ست فصوص من الثوم.

حبة متوسطة من البصل.

حبتان كبيرتان من الطماطم.

حبة من اللومي.

خمس حبات من الهيل.

عود كبير من القرفة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحب.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

نغلي لتر من الماء في قدر كبير ونضيف له فصين من الثوم وعود القرفة والهيل واللومي.

نضع الكرشة في الماء المغلي ونتركها فيه لمدة لا تزيد عن خمس دقائق.

نرفع الكرشة من الماء المغلي ونتركها تبرد.

نفرم البصل والثوم فرماً ناعماً.

نعصر الطماطم في الخلاط ونصفيها.

نقطع الكرشة إلى قطع متوسطة الحجم ونتركها جانباً.

نسخن زيت الزيتون على النار ونضيف له البصل والثوم ونقلب لمدة دقيقتين.

نضيف عصير الطماطم والملح والفلفل والكمون ونقلب.