تحضير الغريبة الناعمة في المنزل أطيب من الجاهزة وبتكاليف موفرة جداً

تعتبر الغريبة نوع من أنواع كعك العيد التي لديها مذاق شهي للغاية، فيتم تحضير الغريبة الناعمة بخطوات بسيطة للغاية ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير الغريبة الناعمة.

خطوات تحضير الغريبة الناعمة.

يتم تحضير الغريبة الناعمة بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة وتتبعوا معنا في المقال التالي مقادير تحضير الغريبة الناعمة.

مقادير الغريبة الناعمة

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. كأس من السكر الأبيض الناعم. كأسان من السمن أي نوع محبب. مكسرات للتزيين النوع حسب الرغبة. بياض بيضة دجاج. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من الملح.

تحضير الغريبة الناعمة في المنزل

يتم تحضير الغريبة الناعمة بخطوات بسيطة للغاية فهى لا تحتاج لوقت أو جهد لتحضيرها وتكمن تلك الخطوات فيما سيذكر في السطور التالية.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه السمن ثم يتم خفقه جيدًا لحين أن يتغير لونه إلى اللون الأبيض. بعد ذلك يتم إضافة السكر مع الاستمرار في الخلط لحين أن يختلط جيدًا. يتم إضافة الدقيق بصورة تدريجية مع الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة هشة. بعد ذلك يتم إضافة بياض البيض مع التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة. القيام بتشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة ثم يتم النقر عليها من المنتصف ثم يتم وضع فيه كمية قليلة من الفستق المجروش أو وضع حبة من اللوز أو البندق حسب الرغبة. يتم تكرار هذه الخطوات مع باقي العجينة لحين أن يتم الانتهاء من الكمية بأكملها. يتم رص الغريبة في صينية مصنوعة من مادة غير لاصقة ثم يتم وضعها في الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

مقادير تحضير الغريبة بالسميد

أربعة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. ملعقتان كبيرتان من السميد الناعم. كأسان من السمن البلدي. كأسان من السكر الناعم. فانيليا سائلة.

خطوات تحضير الغريبة الناعمة بالسميد