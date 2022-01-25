اسهل طريقة لعمل لانشون الفراخ بالمنزل بدون لحم الطريقة احترافية وكمان اقتصادية

تحتار الأمهات يوميا في إعداد سندوتشات الأطفال للمدارس ولكن بعد مقالنا هذا سترتاح جميع الامهات لأننا سنتعلم معا إعداد لانشون فراخ سهل وبسيط ويحبه الجميع وخاصة الأطفال لما له من مذاق رائع غير أنه موفر وغير مكلف وطعمه مثل الجاهز ولن تقومي بشراء اللانشون مرة أخرى بعد تجربته سيدتي.

مقادير لانشون الفراخ

صدور فراخ ما يقرب من نصف كيلو خالي من العظم .

الدقيق ملعقتين كبيرتين.

الزيت النباتي ربع كوب.

ألجبنه المثلثات ثلاث قطع.

الثوم البودرة ملعقة صغيرة.

البصل البودرة ملعقة صغيرة.

البابريكا ملعقة صغيرة.

ملح.

فلفل اسود.

كيفية تحضير لانشون الفراخ خطوة بخطوة