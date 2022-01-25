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عمر شويل - جدة اسهل طريقة لعمل لانشون الفراخ بالمنزل بدون لحم الطريقة احترافية وكمان اقتصادية - ثقفني
تحتار الأمهات يوميا في إعداد سندوتشات الأطفال للمدارس ولكن بعد مقالنا هذا سترتاح جميع الامهات لأننا سنتعلم معا إعداد لانشون فراخ سهل وبسيط ويحبه الجميع وخاصة الأطفال لما له من مذاق رائع غير أنه موفر وغير مكلف وطعمه مثل الجاهز ولن تقومي بشراء اللانشون مرة أخرى بعد تجربته سيدتي.
مقادير لانشون الفراخ
- صدور فراخ ما يقرب من نصف كيلو خالي من العظم .
- الدقيق ملعقتين كبيرتين.
- الزيت النباتي ربع كوب.
- ألجبنه المثلثات ثلاث قطع.
- الثوم البودرة ملعقة صغيرة.
- البصل البودرة ملعقة صغيرة.
- البابريكا ملعقة صغيرة.
- ملح.
- فلفل اسود.
كيفية تحضير لانشون الفراخ خطوة بخطوة
- تغسل صدور الدجاج جيدا تحت الماء الجاري وتجفف وتقطع قطع صغيرة .
- تضاف جميع التوابل البصل البودرة والثوم البودرة والبابريكا والملح إلى صدور الفراخ.
- توضع الفراخ في كبة و تفرم جيدا مع البهارات حتى تصبح عجينة.
- توضع في وعاء ويضاف إليها الدقيق والزيت مثلثات ألجبنه .
- كما أنه لا بد أن تمزج جميع المكونات جيدا باليد.
- حيث أنه توضع الخلطة في كيس طويل ويغلق جيدا ويلف بورق استرتش ثم ورق ألومنيوم.
- يوضع إناء على النار به كمية مناسبة من الماء وعندما يغلى توضع بداخلة لفه اللانشون حتى تنضج.
- كما أنه يتم اختبارها بشوكة أو خلطة حتى تصبح صلبة وليست لينة.
- والخطوة التالية هي أن تخرج من الماء ويزال عنها الورق والأكياس وتترك حتى تبرد ثم توضع في الثلاجة ليلة كاملة.
- كما أنه فيما بعد تخرج من الثلاجة وتقطع شرائح رقيقة .
- حيث أنه تقدم قي وجبات الإفطار ويمكن إعدادها سندوتشات للأطفال في المدارس والمادة والرحلات ولن يفرقهم الأطفال عن اللانشون الجاهز وبالهنا والشفا.
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