هتعليها كل يوم.. الجبنة الرومي الإقتصادية في البيت بمقادير مظبوطة بطعم يجنن أحلي من الجاهزة

هناك العديد من منتجات الأجبان التي يمكن شرائها من الخارج للحصول على طعم لذيذ مختلف ولكن جميع هذه الأجبان يتم اعدادها بمكون أساسي واحد وهو الحليب ‏ويتم استخدام هذا الحليب في احد المصادر الاساسية لجميع انواع الأجبان لذلك يمكننا نحن أيضا داخل المنزل ‏إعداد جميع انواع الأجبان ويمكننا أيضا أن يقوم بإعداد الجبن الرومي في المنزل وهي احد انواع الأجبان التي يتم استخدامها دائما حتى نحصل على طعم لذيذ ومميز ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الجبن الرومي في المنزل المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الرومي.

‏مكونات إعداد الجبن الرومي في المنزل

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يتم إعداد الجبن الرومي اعتمادا على الحليب الطازج الطبيعي الذي يتم استخدامه حتى نحصل على كافة انواع الأجبان ولكن خلال إعداد الجبن الرومي فإننا نحتاج إلى بعض المكونات الأخرى لأن الجبنه الرومي تتميز بطعم مختلف لذلك نضيف لها بعض المكونات الأخرى الهامة ‏وفيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الرومي:

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ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة من القشطة الطازج.

كوب ونصف تقريبا من الماء المثلج.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

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‏ حبة كبيرة من البطاطس المهروسة.

كوب من الحليب طازج كامل الدسم.

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طريقة إعداد الجبن الرومي في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها ‏إعداد الجبن الرومي في المنزل وهذه الطريقة هي:

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