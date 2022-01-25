نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السمك المقلي المقرمش بأسرار المطاعم مش شارب زيت بتتبيله تحفة مع أزر صياديه يتأكل حاف في المقال التالي
عمر شويل - جدة السمك المقلي المقرمش بأسرار المطاعم مش شارب زيت بتتبيله تحفة مع أزر صياديه يتأكل حاف - ثقفني
يعد السمك واحداً من أكثر الأكلات شعبية حول العالم نظراً لمذاقه الرائع وقيمته الغذائية العالية، ويمكن إعداده بعدة طرق وعدة أشكال حيث يمكن قليه أو شويه أو خلطه مع صلصة الطماطم، وهو من الأكلات التي تتفنن النساء في تحضيرها، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة مدهشة لعمل سمك مقلي مثل الذي يتم تقديمه في المطاعم ومحلات الطعام.
طريقة عمل السمك المقلي
- لا يخفى على أحد أن الأسماك تحتوي على العديد من العناصر المفيدة لصحة الجسم مثل اليود والفيتامينات والأملاح المعدنية والمواد المضادة للأكسدة والبروتين، ويعد السمك المقلي أحد أشهى الوجبات التي يعشقها الكبير والصغير، وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره.
المكونات:
- كيلو من السمك.
- قرن من الفلفل الأخضر المقطع.
- رأس من الثوم.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة
- ربع كوب من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من الدقيق.
- كوبين من الزيت النباتي.
خطوات عمل السمك المقلي
- يتميز السمك بأنه من أسهل الأكلات التي يمكن تحضيرها ولكنه يحتاج لطريقة خاصة حتى يكتسب المذاق الرائع والمميز.
- في البدء قومي بتحضير التتبيلة من خلال خلط كل من الفلفل الأسود والكمون والصلصة الحارة والملح وعصير الليمون والفلفل
- الأخضر والثوم ثم قومي بالتقليب جيداً إلى أن تتداخل جميع المكونات مع بعضها.
- قومي بعمل ثقوب صغيرة في ظهر السمك وبعد ذلك ضعيه في التتبيلة واتركيه لمدة ساعتين.
- قومي بخلط السمك مع الدقيق وضعيه في إناء القلي وانتظري حتى يكتسب اللون الذهبي ثم أخرجيه.
- ثم قومي بوضعه على المناديل الورقية حتى تمتص الزيت الزائد وقدميه لأسرتك بالهناء والشفاء إلى جانب الأرز أو المكرونة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ