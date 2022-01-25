السمك المقلي المقرمش بأسرار المطاعم مش شارب زيت بتتبيله تحفة مع أزر صياديه يتأكل حاف

يعد السمك واحداً من أكثر الأكلات شعبية حول العالم نظراً لمذاقه الرائع وقيمته الغذائية العالية، ويمكن إعداده بعدة طرق وعدة أشكال حيث يمكن قليه أو شويه أو خلطه مع صلصة الطماطم، وهو من الأكلات التي تتفنن النساء في تحضيرها، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة مدهشة لعمل سمك مقلي مثل الذي يتم تقديمه في المطاعم ومحلات الطعام.

طريقة عمل السمك المقلي

لا يخفى على أحد أن الأسماك تحتوي على العديد من العناصر المفيدة لصحة الجسم مثل اليود والفيتامينات والأملاح المعدنية والمواد المضادة للأكسدة والبروتين، ويعد السمك المقلي أحد أشهى الوجبات التي يعشقها الكبير والصغير، وسنتعرف فيما يلي على طريقة تحضيره.

المكونات:

المكونات: كيلو من السمك.

قرن من الفلفل الأخضر المقطع.

رأس من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الدقيق.

كوبين من الزيت النباتي.

خطوات عمل السمك المقلي