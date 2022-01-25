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عمر شويل - جدة سر القرمشة.. طريقة عمل لقمة القاضي اللذيذة المقرمشة زي بتاعت الحلواني بمقادير مظبوطة 100% - ثقفني
لقمة القاضي من الحلويات الشرقية المفضلة لدي الكثير وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها بسهولة جدًا والحصول على نتيجة جيدة، ولكن يعاني الكثير من السيدات من عدم معرفة الطريقة الصحيحة لتحضير لقمة القاضي، ولقمة القاضي من الحلويات التي تحتاج الي خطوات معينة لتحضير العجينة من اجل ضمان الحصول على أفضل نتيجة للوصفة، وخلال هذا المقال سنوضح أفضل طريقة لتحضير لقمة القاضي والحصول على نتيجة جيدة وتكون لقمة القاضي مقرمشة.
مكونات لقمة القاضي
لتحضير لقمة القاضي في البيت يجب احضار المكونات التالية: –
- كوبان دقيق ابيض.
- معلقتين نشا.
- معلقتين سكر.
- معلقتين زيت نباتي.
- معلقة فانيليا.
- كوب الا ربع من الماء الدافئ.
- معلقتين خميرة بودر.
- معلقة صغيرة بكينج بودر.
- رشة ملح.
- كوب سكر.
- كوب ماء.
- معلقتين ليمون.
طريقة تحضير لقمة القاضي
لتحضير لقمة القاضي بسهولة يجب اتباع الاتي: –
- في البداية يتم نخل الدقيق مرتين ويضاف اليه البكينج بودر، ورشة الملح والخميرة الفورية وتقلب كل المكونات الجافة معًا.
- يضاف عليهم الزيت ويقلب جيدًا ثم بالتدريج يتم إضافة الماء الدافئ، وتقلب العجينة حتى تمتزج كل المكونات معًا، ويكون قوامها سائل نسبيًا.
- تترك العجينة تتخمر لمدة ساعة على الأقل, ومن الأفضل تغطيتها جيدًا ووضعها في مكان دافئ لزيادة سرعة التخمر.
- وتحضر الشربات حيث يتم خلط كوب سكر مع كوب ماء ومعلقتين عصير ليمون، ويرفع الخليط على النار لمدة ربع ساعة ويترك حتى يبرد تمامًا.
بعد ذلك يتم تشكيل عجينة لقمة القاضي على هيئة دوائر بالمعلقة وتوضع في زيت غزير درجة حرارته مرتفعة.
- بعد ان يصبح لونها اصفر قبل تمام نضجها يتم رفعها من الزيت وتترك حتى تبرد تمامًا.
- ويعاد وضعها في زيت ساخن جدًا حتى يصبح لونها ذهبي ويتم وضعها على مناديل ورق حتى يتم امتصاص أي زيت بها.
- توضع لقمة القاضي في الشربات ويمكن الاكتفاء بتقديمها مع السكر البودر، او وضع صوص الشكولاتة عليها او صوص الكراميل او أي صوص مفضل.
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