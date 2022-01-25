سر القرمشة.. طريقة عمل لقمة القاضي اللذيذة المقرمشة زي بتاعت الحلواني بمقادير مظبوطة 100%

لقمة القاضي من الحلويات الشرقية المفضلة لدي الكثير وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها بسهولة جدًا والحصول على نتيجة جيدة، ولكن يعاني الكثير من السيدات من عدم معرفة الطريقة الصحيحة لتحضير لقمة القاضي، ولقمة القاضي من الحلويات التي تحتاج الي خطوات معينة لتحضير العجينة من اجل ضمان الحصول على أفضل نتيجة للوصفة، وخلال هذا المقال سنوضح أفضل طريقة لتحضير لقمة القاضي والحصول على نتيجة جيدة وتكون لقمة القاضي مقرمشة.

مكونات لقمة القاضي

لتحضير لقمة القاضي في البيت يجب احضار المكونات التالية: –

كوبان دقيق ابيض.

معلقتين نشا.

معلقتين سكر.

معلقتين زيت نباتي.

معلقة فانيليا.

كوب الا ربع من الماء الدافئ.

معلقتين خميرة بودر.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

كوب سكر.

كوب ماء.

معلقتين ليمون.

طريقة تحضير لقمة القاضي

لتحضير لقمة القاضي بسهولة يجب اتباع الاتي: –