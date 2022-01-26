نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق واحد أعملي العيش البلدي الطري على أصوله بدون فرن ألذ واحلي من الجاهز في المقال التالي
العيش البلدي من المكونات المهمة على السفرة المصرية التي لا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها ويتم استخدام الخبز في جميع أنواع الطعام تقريبًا وربما اعتدنا دائما أن نقوم بشراء الخبز من الخارج ومن المخابز وذلك بكمية كبيرة ولكن من السهل إعداد الخبز البلدي داخل المنزل باستخدام بعض المكونات المهمة لإعداد هذا الخبز ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الخبز البلدي في المنزل باستخدام مكونات طبيعية ونتحدث عن الطريقة المكونات التي نحتاج إليها بالتفصيل.
طريقة إعداد الخبز البلدي في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخبز البلدي في المنزل وهذه المكونات هي:
- كوب ونصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
1\2 كوب من الردة.
- كوب ونصف من الدقيق الغامق.
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
طريقة إعداد الخبز البلدي في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخبز البلدي في المنزل وهذه الخطوات هي:
- نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق الغامق ودقيق الأبيض والملح والردة ونبدأ في تحريك هذه المكونات جيدًا.
- وبعد ذلك نضيف الخميرة والزيت ونبدأ في التحريك مرة أخرى حتى يتكون لدينا العجين نترك العجينة لمدة 1\4 ساعة تقريبا حتى يصبح متماسك ولا يلتصق باليدين.
- بعد ذلك نضع بعض من الزيت على العجين ونقوم بتغطيته بالقماش لمدة ساعتين.
- بعد ذلك نقوم بتكوين كرات متساويه من العجينة ونقوم بمفردها على سطح مستوي.
- نضع بعض الردة تحت العجين بعد ذلك نضع الخبز على طاسة تحتوي على القليل من الزيت.
ونقوم بتقليب الخبز على هذه الطاسة.
- ندخل الخبز إلى الفرن في درجة حرارة مرتفعة نترك الخبز داخل الفرن تقريبا لمدة 1\4 ساعة فقط بعد ذلك يكون الخبز جاهز لابد أن نتأكد من أن الخبز له لون ذهبي ونتركه في الخارج قليلا حتى يبرد.
- نقوم بتجربة كل الخطوات مع جميع حبات الخبز التي نرغب في اعدادها.
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