بكوب دقيق واحد أعملي العيش البلدي الطري على أصوله بدون فرن ألذ واحلي من الجاهز

العيش البلدي من المكونات المهمة على السفرة المصرية التي لا يستطيع ‏أي شخص الاستغناء عنها ويتم استخدام الخبز في جميع أنواع الطعام تقريبًا ‏وربما اعتدنا دائما أن نقوم بشراء الخبز من الخارج ‏ومن المخابز وذلك بكمية كبيرة ولكن من السهل إعداد الخبز البلدي داخل المنزل باستخدام بعض المكونات المهمة ‏لإعداد هذا الخبز ومن خلال هذا ‏المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الخبز البلدي في المنزل باستخدام مكونات ‏طبيعية ونتحدث عن الطريقة المكونات التي نحتاج إليها بالتفصيل.

‏

طريقة إعداد الخبز البلدي في المنزل

‏

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخبز البلدي في المنزل وهذه المكونات هي:

‏

كوب ونصف كوب من الماء الدافئ.

‏

‏ ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

‫1\2‬ كوب من الردة.‬

‏

‫1\2‬ كوب من الردة.‬ ‏ كوب ونصف من الدقيق الغامق.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

‏

طريقة إعداد الخبز البلدي في المنزل

‏

فيما يلي ‏سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الخبز البلدي في المنزل ‏وهذه الخطوات هي:

‏