نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتخسيس الأرداف والكرش بأفضل الخلطات الطبيعية التى تفيد الجسم لن تصدقي النتيجة أبداً. في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدهون الزائدة في الجسم تعتبر من أكبر مشاكل العصر، و بالأخص الدهون التي تتراكم في مناطق معينة بالجسم كالبطن والأرداف، وذلك بسبب النظام الغذائي غير الصحي، فمثلا تناول أطعمة ذات نسبة كبيرة من الدهون تسبب زيادة الدهون في البطن والأرداف، من يعانى من هذه المشكلة يلجأ إلى العديد من الطرق لنسف تلك الدهون دون حميات غذائية أو البعد عن الأكل، لذا سنعرض لكل من يبحث عن حل لإزالة دهون البطن والأرداف الحل المناسب دون جهد وعناء وبأقل تكلفة.

حرق دهون الكرش والأرداف

وصفة العسل والقرفة أحد الوصفات التي تعطى نتيجة مذهلة في حرق دهون البطن والأرداف، نستخدم في هذه الوصفة ملعقتان من القرفة الناعمة وبودرة الكاكاو والعسل الأبيض، نقوم بمزج المكونات السابق ذكرها جيداً حتى تمام تجانس الخليط ليصبح الخليط ناعم ولين، يأخذ منه ملعقة كبيرة كل يوم صباحاً علي معدة فارغة، نصف ساعة قبل الإفطار، حافظ على تكرار الوصفة حتى تصل إلى القوام المطلوب و المناسب.

حرق دهون الكرش

المرمية تعتبر من الأعشاب التي تساعد علي تخسيس منطقة الكرش و الأرداف، لذا تدخل المرمية في وصفات التخسيس مثل وصفة المرمية والشاي الأخضر، وفيها نقوم بنقع كميات متساوية من كلا من القرفة والميرمية والبابونج والشاي الأخضر في كوبين من الماء الساخن، من ثم نتركهم حتى يبرد المشروب، يتم تناول هذا المشروب يوميا مرتين صباحاً ومساءً، تذكر تكرار شرب هذا المشروب حتى تصل إلى الهدف المطلوب.

حرق دهون الأرداف

هذه الوصفة وصفة مهمة جداً لنسف الدهون الزائدة في الأرداف، في هذه الوصفة نحضر قليل من كلا من إكليل الجبل أو الروزمارى مع أعشاب البابونج وأيضا أوراق المرمية، في وعاء نضع لتر من الماء يغلى ومن ثم نضع خليط الأعشاب في الماء، ثم نصفى الخليط جيداً و يحفظ في درجة حرارة مناسبة ويفضل وضعة في الثلاجة، ثم يتم تناول كوب واحد من هذا المشروب يومياً قبل الوجبة الغذائية ويفضل عدم إضافة سكر.

‏قشر الرمان للتخسيس

يتم فيها تقشير الرمان وننزع الرمان من القشر ونضع القشر حتى يجف وبعد ذلك نطحنه جيداً، ونستخدم في هذه الوصفة ملعقة كبيرة من الزنجبيل وملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون، وأيضا كوب من الماء بالإضافة إلى عدد من أوراق الشاي الأخضر ويمكن استبداله بكيس صغير من ألشاي الأخضر وعدد ثلاث أوراق من النعناع الأخضر، في كوب نضع الشاي الأخضر وقشر الرمان المطحون ونضيف إليهم الماء المغلي ويمزج الخليط جيداً حتى تمام التجانس، ويترك عشر دقائق، يتم تناول المشروب صباحاً على معدة فارغة قبل الإفطار.