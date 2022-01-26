ببيضه واحدة حتعملي بسكويت الكراميل المغذي لأولادك بطعم لذيذ وشهي

الكثير منا يقوم بشراء أنواع كثيرة من الحلويات يوميا للأطفال وهذا يمثل عبء كبير على الأسرة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وبسكويت الكراميل يكون هو الحل الأمثل لأنه يتميز بطعمه اللذيذ وغني بالكراميل والمكسرات الهامة لصحة أولادك ويمكنك عمله في البيت بكل بساطة بالمشاركة مع أطفالك تابعي المقال للتعرف على المكونات بالتفصيل.

طريقة عمل بسكويت الكراميل

المكونات:

2 كوب ونصف من الدقيق.

كيس فانيليا.

نصف كيس بيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة نشا.

4 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

بيضة.

نصف كوب زيت.

125 جرام زبدة.

مكونات الكراميل:

كوب سكر.

كوب كريمة.

ملعقة كبيرة زبدة.

مكونات الحشوة:

كوب سوداني.

نصف علبة شوكولاتة.

طريقة التحضير:

نخلط جميع مكونات البسكويت مع بعض ما عدا الدقيق يضاف تدريجيا ونستمر في العجن للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة. نترك العجينة ترتاح لمدة 15 دقيقة ثم نفردها بسمك نصف سم وتقطع على شكل دوائر متساوية في الحجم ثم يرص في صينية الخبز. يدخل إلى فرن ساخن لمدة 15 دقيقة بعد ذلك نجهز صوص الكراميل عن طريق وضع السكر في وعاء على النار حتى يذوب تماما. وعندما يصبح لونه ذهبي نضيف الزبدة مع الكريمة ونغلق النار مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات بعد ذلك نذوب الشوكولاتة في حمام ماء ساخن. نضع الكراميل على البسكويت وفوقه السوداني المجروش ثم يزين الوجه بالشوكولاتة ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة ثم يقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل بسكويت الكراميل الهش

المكونات:

2 كوب دقيق.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر بودرة.

كوب وربع صوص كراميل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير: