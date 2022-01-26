استخدمي قشر الرمان بهذه الطريقة للتخسيس السريع وفوائد عديدة تعرفي عليها ستغنيك عن الذهاب للطبيب

قشر الرمان يحتوي على العديد من الفوائد المفيدة للإنسان، وأيضاً يخلصنا من الوزن الزائد، بالإضافة إلى أنه من الممكن استخدامه في علاج مشاكل كثيرة للبشرة، فهو يعمل على تفتيح البشرة وجعل البشرة أكثر بياضا، عن طريق طحنه ووضعه على البشرة فهو يعمل على قتل خلايا الجلد الميتة، ويقتل البكتيريا ويعالج العدوى، يعالج مشاكل ضيق التنفس، يعالج التهابات المسالك البولية، والتسمم الغذائي، وغيرها من الفوائد سوف نتعرف عليها في مقالنا هذا.

فوائد مغلي قشر الرمان والعسل على الريق وصفة الطبيب لعلاج الأمراض بدون أدوية

فوائد قشر الرمان

قشر الرمان يساعد في علاج التهابات الحلق واللوزتين، يعمل على تقوية بصيلات الشعر.

ينشط الهضم ويعالج البواسير، يعالج الشيخوخة.

يمنع تساقط الشعر ويزيد من حيويته وكثافته.

يعالج القولون، يستعمله بعض الأشخاص لعلاج العديد من مشاكل العدوى، والالتهابات، والإسهال، والتقرحات.

يعالج أعراض مرض التهاب القولون التقرحي، ويمد المريض بنسبة ستة جرامات من القشرة الجافة يومياً.

يعمل على تهدئة السعال، يعالج قرحة الصفراء الدقيقة، يعالج هشاشة العظام، يقوي جهاز المناعة.

قشر الرمان للتخسيس

إن قشر الرمان مفيد جدا للتخلص من الوزن الزائد لأنه يعمل على حرق كميات كبيرة جداً من الدهون، ويقي الجهاز الهضمي من الكثير من الأمراض، وبالتالي يعالج مشكلة عسر الهضم، والتخلص من الفضلات والانتفاخات الموجودة في المعدة، وكل ما نحتاجه هذه المكونات: ثمرة رمانة، كوب من الماء المغلي، ملعقة من الزنجبيل المطحون، وكل ما نفعله: نقوم بتقشير الرمانة وأخذ قشرها ثم بعد ذلك نغسله جيداً، ونقوم بتجفيفه وطحنه، ثم بعد ذلك نأخذ منه ملعقة ونخلطها مع الزنجبيل ونقوم بوضعهم في الماء المغلي، وتقليبهم جيدا وننقعه لمدة دقائق، ونتناوله يومياً على الريق.