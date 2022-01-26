بكوب واحد سحري تذوب دهون كرشك تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو كبيرة

سوف نقدم لكم بعض المشروبات السريعة التي تقضي نهائيا على مشكلة زيادة الوزن، لأنها تعتبر من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعدنا في التخلص من الوزن الزائد، لأنها تعمل على سد الشهية، والشعور بالشبع طوال اليوم، وبالتالي تناول أطعمة قليلة، ولكن يجب علينا ممارسة التمارين الرياضية بإستمرار، وأيضاً الامتناع عن تناول الأغذية التي تحتوي على دهون، ولكي نعمل على خسارة الوزن بطريقة سريعة يجب علينا الإكثار من تناول المشروبات التي تساعدنا في التخسيس، وأيضاً كثرة تناول الماء يومياً لأنه مفيد جدا في التخسيس، ولذا فسوف نفيدكم ببعض هذه المشروبات.

مشروب البقدونس للتخسيس

ننصح السيدات الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى عدم تناول مشروب البقدونس نهائياً لأنه يضرهم، أما باقي الأشخاص ننصحهم بتناوله لأنه غني بالعديد من الألياف، وبالتالي يعمل على حرق الدهون، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات: لتر من الماء، خمسة ملاعق من البقدونس المفروم، وكل ما نفعله الالتزام بهذه الخطوات: نقوم بوضع الماء في وعاء ووضعه على النار حتى تمام الغليان، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة البقدونس المفروم إلى الماء المغلي، وننقعه لمدة خمسة عشر دقيقة، ونقوم بتصفية المشروب، ونتناول كوبين منه في الصباح والمساء يومياً لمدة أربعة أيام متتاليه، وسوف تلاحظين نتائج مذهلة من أول استخدام.

حرق الدهون الزائدة

عصير الأناناس مفيد جداً في التخلص من الوزن الزائد لأنه يمد جسم الإنسان بالشبع، وكل ما نفعله: نقوم بتقطيع الأناناس وإضافة إليه عصير الليمون والقرفة ووضعهم قي الخلاط ونتناول كوب من مشروب عصير الأناناس يومياً،ً أما مشروب الكركديه مفيد جدا لحرق السعرات الحرارية، كل ما نحتاج هذه المكونات: ملعقتين كبيرتين من الكركديه، كوبين من الماء، وكل ما نفعله نقوم بوضع الماء في إناء وإضافة إليه الكركديه ووضعهم على النار حتى يغلى لمدة خمس دقائق، ثم بعد ذلك نقوم بتصفية المشروب، ونتناوله طوال اليوم.