اسهل وانجح طريقة لعمل الكرواسون بطريقة صحية وسر توريقه من الداخل بطعم شهي

الكرواسون من أهم المخبوزات التي يحبها الكبار والأطفال وفي الآونة الأخيرة أصبح متاح بعدة أطعمة مختلفة ومنها الجبنة أو الشوكولاتة أو المربي وهو يعد وجبة سريعة وخفيفة ويمكن أيضا تقديمه للضيوف مع كوب من البيبسي، وهو يحتوي على عناصر كثيرة هامة لصحة الإنسان ويمكنك عمله في البيت مثل الجاهز وأحلي بمكونات بسيطة.

طريقة عمل الكرواسون

المكونات:

نصف كيلو دقيق.

ربع كوب زيت.

ثلاثة أرباع كوب زبدة مذابة.

كوب ونصف ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

بيضة مخفوقة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

يجب التأكد من فعاليه الخميرة عن طريق خلطها في وعاء به ماء دافئ مع السكر والخميرة إذا ظهرت فقاعات على الوجه هذا يعني أنها صالحة للاستخدام. قدر كبير ونضع به الدقيق مع رشة الملح والحليب البودرة والزيت ونقلب حتى تتجانس المكونات ثم يضاف مزيج الخميرة ونعجن باليد. نغطي العجينة بفوطة جافة ونتركها لمدة ساعة في مكان دافئ نقسم العجينة إلي كرات متساوية في الحجم ثم نفردها على شكل دوائر. نضع كرات العجين فوق بعضها مع دهنها بالزبدة جيدا نفردها حتى يصبح السمك متوسط ثم يقطع على شكل مثلثات. نأخذ الناحية العريضة من العجين ونلفها على شكل رول وعندما يصبح شكلها هلال نضعها في صينية الخبزالمغلفة بورق الزبدة. يترك لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف حجمه وندهن الوجه بمزيج البيض والفانيليا ثم يدخل إلى فرن ساخن لمدة 20 دقيقة لكي ينضج ويأخذ اللون المناسب ثم يقدم.

طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

المكونات:

نصف كيلو دقيق.

200 جرام من الزبدة المقطعة شرائح رفيعة.

4 ملاعق كبيرة سكر.

كوب حليب ساخن.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

750 جرام شوكولاتة غامقة مقطعة.

طريقة التحضير: