نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيت الزيتون على الزبادى هتحقق أحلامك فى ليلة حتى لو سنك فوق ال70 سنة هترجعك شباب في المقال التالي
عمر شويل - جدة زيت الزيتون على الزبادى هتحقق أحلامك فى ليلة حتى لو سنك فوق ال70 سنة هترجعك شباب - ثقفني
نجد أن لزيت الزيتون كثير من الفوائد حيث يحتوي على مضادات أكسدة وهو بمثابة مرطب قوي توجد به دهون مشبعه غير ضارة والزبادي الذي يحتوي على فيتامين دال ويساعد على تقوية الجسم والعظام وعندما نضع المكونات سويا يساعد ذلك على مدى انتفاع الإنسان بكل هذه الفوائد وسوف نوضح مدى قوة التفتيح لهاتين المكونين من خلال هذا المقال.
زيت الزيتون والزبادي
- نجد عندما نقوم بخلط الزبادي على زيت الزيتون سوف يحولنا ذلك من سن ال ٧٠ إلى سن الشباب وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال هذا النقاط التالية:-
- ملعقة كبيرة زبادي.
- ٢ ملعقة زيت الزيتون.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من النشأ.
وصفة زيت الزيتون
يتم تحضير الوصفة من خلال المكونات السابقة عن طريق الخطوات التالية:
- يتم تحضير الوصفة عن طريق إحضار بولة ونضع بها الزبادي وزيت الزيتون ونقلبهم جيدا.
- ثم نضع عليها عصير الليمون ونقلبهم جيدا.
- نضع النشا بالتدريج حتى نكون قوام كريمي.
- نضع منها على البشرة وعلى الجسم حتى نكون طبقة ونتركها حتى نجف ثم نقوم بغسلها بالماء.
- سوف نلاحظ نتائج مذهلة من شد البشرة ونعومتها مثل بشرة الأطفال.
فوائد زيت الزيتون
نجد أن لزيت الزيتون فوائد كثيرة نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-
- يعالج زيت الزيتون على الريق في تنظيف الكبد.
- يساعد على التخلص من الوزن الزائد.
- يساهم في تطويل الشعر وتكثيفه.
- يعمل على تقوية المناعة حيث يساعد في جعلها حصن منيع ضد الأمراض.
- يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها.
- يعرف زيت الزيتون في العصور القديمة كانوا يتناولون ملعقة زيت زيتون على الريق لكي تحافظ على صحتك من الامراض.
- لقد وجدنا أن زيت الزيتون له فوائد عديدة لاحتوائه على مضادات الأكسدة فهو مرطب قوي ويحتوي على الدهون المشبعة غير الضارة واللبن الزبادي بفيتامين د الذي يساعد على تقوية الجسم والعظام وقد شرحنا فى هذا المقال فوائد مزج المكونين مع بعضها لتحقيق أكبر منفعه ممكنه للجسم.
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