زيت الزيتون على الزبادى هتحقق أحلامك فى ليلة حتى لو سنك فوق ال70 سنة هترجعك شباب

نجد أن لزيت الزيتون كثير من الفوائد حيث يحتوي على مضادات أكسدة وهو بمثابة مرطب قوي توجد به دهون مشبعه غير ضارة والزبادي الذي يحتوي على فيتامين دال ويساعد على تقوية الجسم والعظام وعندما نضع المكونات سويا يساعد ذلك على مدى انتفاع الإنسان بكل هذه الفوائد وسوف نوضح مدى قوة التفتيح لهاتين المكونين من خلال هذا المقال.

زيت الزيتون والزبادي

نجد عندما نقوم بخلط الزبادي على زيت الزيتون سوف يحولنا ذلك من سن ال ٧٠ إلى سن الشباب وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال هذا النقاط التالية:-

ملعقة كبيرة زبادي.

٢ ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشأ.

وصفة زيت الزيتون

يتم تحضير الوصفة من خلال المكونات السابقة عن طريق الخطوات التالية:

يتم تحضير الوصفة عن طريق إحضار بولة ونضع بها الزبادي وزيت الزيتون ونقلبهم جيدا.

ثم نضع عليها عصير الليمون ونقلبهم جيدا.

نضع النشا بالتدريج حتى نكون قوام كريمي.

نضع منها على البشرة وعلى الجسم حتى نكون طبقة ونتركها حتى نجف ثم نقوم بغسلها بالماء.

سوف نلاحظ نتائج مذهلة من شد البشرة ونعومتها مثل بشرة الأطفال.

فوائد زيت الزيتون

نجد أن لزيت الزيتون فوائد كثيرة نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-