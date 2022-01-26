مكون عبقري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك وداعاً لفشل الكيك

مكون سحري ضعيه على الكيك هيفضل هش ومرتفع

‏تقوم الأمهات بإعداد الكيك في المنزل ببراعة بالعديد من الطرق الجميلة التي يتم الابتكار فيها ويكون طعم كيك مميز ورائع ولكن ‏عند شراء الكيك من الخارج يكون له قوام مختلف وثقيل وهش ‏ويكون مختلف تماما عن الكيك الذي نقوم بإعداد في المنزل فما هو سر هذا الكيك وما المكونات التي تم إضافتها للكيك الذي نشتري من الخارج حتى يكون بهذا الشكل من خلال هذا المقال سنتحدث عن سر من أسرار الكيك يساعد على إعداد الكعك بطريقة مختلفة حتى يكون له طعم لذيذ ورائع وسنة تحدث عن مكونات إعداد هذا الكيك والطريق التي ستحتاج الى حتى نستطيع إعداد الكيك بالتفصيل.

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مكونات إعداد الكيك الهش

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي نحتاج ‏إليها حتى نستطيع تحضير ‏الكيكة المميزة والمختلفة عن باقي انواع الكيك ‏ذلك من خلال إضافة علبة من الزبادي لأنه زبادي يعمل على تغيير طعم الكيك ويجعل الكيك مميز ومختلف له قوام رائع وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد مكونات الكيك وهذه المكونات هي:

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رشة صغيرة من الملح.

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‏ كوبين من الدقيق.

كوب من السكر المطحون الناعم.

علبتين من الزبادي.

رشة صغيرة من الفانيليا.

ثلاث بيضات.

½ كوب تقريبا من السمنة.

كيس باكنج بودر.

مكون سحري ضعيه على الكيك هيفضل هش ومرتفع

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تحدثنا في الفقرة السابقة عن أن المكون الذي نحتاج إليه حتى يستطيع الكيك أن يكون مختلف له قوام مميز هو الزبادي ‏خلال هذه الفقرة ‏سنتحدث عن طريقة استخدام الزبادي أثناء إعداد الكيك حتى يكون مميز وهذه الطريقة هي:

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