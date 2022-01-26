طريقة تحضير كيكة اليانسون المختلفة عن الأنواع الأخرى بابسط المكونات وأوفرها

طريقة تحضير كيكة اليانسون الصحية بخطوات في منتهي البساطة والسرعة، لا تختلف كثيراً طريقة تحضير هذه الكيكة عن الطرق الأخرى التي نقوم بعملها باستمرار، وتعد من أنواع الحلويات المفيدة وتحدثنا كثيراً من قبل عن فوائد اليانسون بوجه خاص حيث يعمل على تقوية جهاز المناعة ويحارب الاكتئاب والحزن الشديد، كما يعمل على تهدئة الأعصاب والشعور بالراحة ويعالج بعض المشاكل الهضمية والتنفسية خاصة عند الأطفال، وتفضل طريقة تحضيرها الأمهات دائماً لأن جميع مكوناتها متوفرة في المنزل وإذا لم نجدها يمكن الحصول عليها من أقرب مكان، واليوم سوف نعرض بكل تفصيل على مشاهدينا الكرام مكونات عمل كيكة اليانسون وطريقة تنفيذها في أي أقل وقت ممكن من خلال موقع ثقفني.

مكونات عمل كيكة اليانسون

تتكون كيكة اليانسون من مجموعة مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة بكثرة في الأسواق فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ أكواب من الدقيق.

٤ ملاعق صغيرة من اليانسون الخشن.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

٤ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

لا تختلف كثيراً طريقة تحضير هذه الكيكة عن الطرق الأخرى التي نقوم بعملها باستمرار فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-